Un concorso fotografico per scoprire la citta’. La prima edizione dedicata ai ponti

Scoprire, valorizzare e salvaguardare il patrimonio urbano di Verona. A questo mira il nuovo concorso fotografico ‘Verona da conoscere – I ponti di Verona’ promosso dall’Associazione Consiglieri comunali Emeriti del Comune di Verona. Una proposta che punta ad evidenziare, attraverso l’obiettivo fotografico, i cambiamenti urbani e sociali della città, individuando contesti che, una volta posti in evidenza, possano fornire degli strumenti di valutazione alle Istituzioni per favorire un intervento a salvaguardia di un patrimonio urbano, in alcuni casi poco conosciuto o dimenticato, che risulta preziosa testimonianza dei cambiamenti nel tempo della città.

Quest’anno, nella prima edizione, è stato scelto di dedicare il concorso ai ponti sul fiume Adige.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti (ad esclusione dei fotografi professionisti) che al momento dell’iscrizione abbiano compiuto i 18 anni di età.

Le foto in formato digitale e la scheda di iscrizione dovranno essere inviate via mail all’indirizzo: assconsiglieriemeriti@comune.verona.it dal 29 aprile fino alle ore 12 del 31 luglio 2025.

“Una bella novità proposta dai Consiglieri comunali Emeriti – sottolinea il presidente del Consiglio comunale Stefano Vallani – che punta a promuovere non solo le bellezze della nostra città ma anche a mettere in luce particolarità e dettagli che la rendono unica. Un progetto che ha visto riconosciuto il pieno supporto di tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale, che unanimi hanno approvato in sede di Capigruppo il patrocinio all’iniziativa”.

“Da anni l’Associazione Consiglieri comunali Emeriti – spiega il presidente dell’Associazione Consiglieri comunali Emeriti del Comune di Verona Silvano Zavetti – promuove delle attività volte alla conoscenza della città di Verona e dei suoi cittadini. E’ un piacere poter offrire ancora una volta una iniziativa di qualità, che ci auguriamo possa essere d’interesse, con una importante partecipazione”.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina. Presenti, oltre al presidente del Consiglio comunale Stefano Vallani e al presidente dell’Associazione Consiglieri comunali Emeriti del Comune di Verona Silvano Zavetti, anche due componenti dell’Associazione, Francesco Girondini e Michela Sironi.

Modalità di partecipazione

Le fotografie dovranno essere inedite.

La fotografia dovrà non solo rappresentare il ponte sul fiume Adige ma cogliere l’ambientazione e il contesto.

Per partecipare al concorso bisogna: scegliere un ponte sul fiume Adige sito all’interno del Comune di Verona; partecipare con un miniportfolio di max 3 foto inedite che descrivano il ponte; redigere una breve storia del ponte e raccontare una storia vera di vita o un evento che abbia avuto luogo sul ponte o che abbia avuto dei legami con esso, il tutto documentato da testimonianze o fonti storiche (max 2000 battute/caratteri).

Inoltre, ogni fotografo può segnalare max 2 ponti con relativo miniportfolio di max 3 foto ciascuno.

Il tutto andrà inviato in formato compresso o a mezzo wetransfer a assconsiglieriemeriti@comune.verona.it. Non verranno accettate opere consegnate a mano.

I soli selezionati ammessi al concorso, a cui sarà concesso di essere presenti in una eventuale mostra, e nel catalogo, saranno contattati via e-mail e le foto selezionate dalla Commissione saranno da stampare su carta opaca a carico dell’autore in formato 20×30 cm., applicate su di un cartoncino nero 30×40. La premiazione si svolgerà sabato 4 ottobre, in sala Arazzi a Palazzo Barbieri.

Caratteristiche tecniche immagine

È possibile presentare immagini trattate in post produzione. Sono ammesse elaborazioni digitali delle immagini fotografiche con mezzi digitali o analogici. Sono ammesse immagini in bianco e nero, viraggi vari (compresi HDR), tecniche particolari; tutte le tecniche standard (contrasto, luminosità, taglio etc.) di miglioramento dell’immagine.

Non sono ammesse opere propriamente grafiche pur se fotorealistiche (render, immagini 3d, etc) e quelle dove sia intervenuta l’intelligenza artificiale, per questo motivo la Giuria potrebbe richiedere la presentazione in formato RAW dell’originale.

La risoluzione di ciascuna foto deve essere massimo di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg).

Tutte le informazioni e il modulo di partecipazione sul sito del Comune di Verona.