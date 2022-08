Un nuovo prosperoso inizio per il Museo della Radio di Verona

Dopo la prima settimana, la galleria del Museo della Radio in piazza Bra registra i primi numeri importanti.

Moltissimi i curiosi, la maggior parte Veronesi che, una volta entrati chiedono tantissimo riguardante Callas e Zenatello.

“I nostri cittadini amano la cultura, e dall’afflusso al Museo di questi giorni si capisce che ne sono AFFAMATI.

Una porzione culturale dedicata alla Lirica manca da sempre in città, che questo sia il punto di partenza per voltare pagina e creare insieme un percorso nuovo, allineato con le grandi capitali mondiali, alla quale Verona, non ha nulla da invidiare.

Noi con la nostra collezione sulla comunicazione siamo a disposizione per cominciare un dialogo che porti la nostra città al centro del mondo, si può veramente fare tanto e bene, sinergia e mood senza chiusure sono la filosofia che può allinearci con l’attuale cultura globale”

Francesco Chiantera

Museo della Radio

Qui sotto uno dei tanti Link dalla page official che spiega curiosità legate alla galleria.

https://www.facebook.com/VR900/videos/3344162492485883