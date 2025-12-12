Una coreografia di luci sull’Arena. Con il ‘Natale diffuso’ per la prima volta a Verona uno spettacolo di droni

Una coreografia di droni illuminati e sincronizzati si staglierà nel cielo sopra l’Arena dando vita ad un inedito spettacolo. E’ lo speciale evento natalizio che sarà realizzato lunedì 15 dicembre, a partire dalle ore 19.45, in occasione della presentazione del nuovo nome della multiutility veronese-voicentina, che da Agsm Aim diventerà Magis.

L’appuntamento, che sarà riproposto il 20 dicembre sempre dalle 19.45 alle 20, è ideato e finanziato dalla società Agsm Aim e da Generali Italia con il supporto del Comune di Verona.

“Il 15 dicembre, dopo la presentazione in Gran Guardia del nuovo nome di Agsm Aim – precisa l’assessora alle Manifestazioni Alessia Rotta – sarà proposta per la prima volta a Verona uno spettacolo di deoni in sorvolo sull’Arena. Tanta musica ed effetti di luce animeranno il cielo cittadino con un evento natalizio davvero unico, che rientra nella ricca programmazione proposta quest’anno dal Comune di Verona con il progetto ‘Natale diffuso’”.