Unione Europea. Il consigliere Cona a Bruxelles per la European Week of Regions and Cities

In questi giorni nelle più importanti sedi istituzionali europee si parla di città e di regione, delle nuove sfide che i Comuni sono e saranno chiamati ad affrontare su tematiche di interesse globale ma che possono essere affrontate con un’azione locale.

A Bruxelles si è aperta infatti la 21esima edizione della settimana europea delle regioni e delle città, European Week of Regions and Cities, alla quale per il Comune di Verona partecipa il consigliere delegato alle Politiche europee Giacomo Cona.

Una settimana ricca di eventi, worskshop, conferenze e dibattiti sul futuro dell’UE, sulle sfide da affrontare oggi e sul ruolo sempre più importante di città e regioni.

“Verona è sempre più presente ed attenta alle tematiche dell’Unione Europea e desiderosa di essere protagonista nelle grandi opportunità dell’UE – spiega il consigliere Cona-. Ricordiamo che le istituzioni locali in Europa sono responsabili di oltre un terzo della spesa pubblica e di metà degli investimenti pubblici di tutta l’UE, già questo rende la misura dell’importanza degli enti locali, dimostrato inoltre dal ruolo attuativo delle città italiane nel PNRR – Next Generation EU. Durante la settimana di lavoro si tengono numerosi eventi, incontri e laboratori su temi come la sostenibilità ambientale e la trasformazione delle città verso l’obiettivo emissioni 0, la digitalizzazione e la Smart city, gli scambi culturali e i grandi flussi turistici europei, la partecipazione dei giovani alla vita pubblica, la parità di genere, migrazioni ed integrazione”.

La Week è un’occasione anche per conoscere best practice di altri territori europei, come spiega Cona: “C’è un’area espositiva con stand informativi e incontri in cui sono raccontati e presentati progetti a cui anche noi partecipiamo come Comune, come ad esempio il progetto BELC “Building Europe With Local Councillors – costruire l’Europa con i consiglieri locali) di cui sono referente io, o il progetto URBACT, che giusto pochi mesi fa ci ha visti vincitori della quarta call con il progetto ReGen, incentrato su rigenerazione urbana, partecipazione giovanile, sport e verde nella zona di Verona Sud”.

“Il lavoro che come Amministrazione stiamo facendo è duplice: un lavoro di conoscenza, rafforzamento di relazioni e rapporti istituzionali ed apprendimento con la partecipazione ad appuntamenti importanti come questa settimana, ed un lavoro di rafforzamento e strutturazione interna dei nostri uffici comunali, che devono diventare sempre più competenti ed efficaci nelle azioni relative alle politiche europee ed internazionali, dai progetti e bandi fino ai rapporti con le città gemellate e con il nostro territorio, che è ricco di energie e competenze in grado di valorizzare Verona e la sua vocazione internazionale”, ha concluso il consigliere Cona.