Venerdi’ chiusa via Ponte Cittadella

Venerdì 5 luglio 2024 sarà chiusa temporaneamente Via Ponte Cittadella (in corrispondenza di Largo Divisione Pasubio e via degli Alpini) dalle ore 7 alle ore 14 per intervento urgente di ispezione e accurata verifica della porzione di muratura storica.

Nei giorni scorsi si è infatti verificata la caduta di frammenti di mattoni, in corrispondenza del varco di passaggio su Via Ponte Cittadella, come da segnalazione dei Vigili del Fuoco.

Dalle ore 5.00 fino al termine dei lavori (ore 14.00 circa) tutte le linee del trasporto pubblico locale saranno quindi deviate su Piazza Bra e non transiteranno sotto il volto.