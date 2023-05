Verde pubblico: progettazione e gestione, ieri sera incontro in Circoscrizione

Presso la sala polifunzionale di via Quinzano a Ponte Crencano si è tenuto ieri sera 29 maggio, organizzato dalla Circoscrizione 2^, un incontro con la cittadinanza dedicato a “Verde Pubblico: Progettazione e Gestione”. In questo primo appuntamento la Circoscrizione 2^ ha invitato le associazioni che hanno redatto il Manifesto Verona Città Bosco di poter dare un inquadramento valoriale e tracciare un orizzonte affinché il tema del verde possa diventare centrale per la nostra città e ai professionisti che in Comune e in AMIA si occupano quotidianamente del tema. Abbiamo pubblicato sul sito della Circos

Relatori dell’evento sono stati Marisa Velardita di Italia Nostra che ha presentato il Manifesto Verona Città Bosco; Stefano Oliboni e Luigi Fiorio della Direzione Strade, Giardini e Arredo Urbano del Comune di Verona che hanno illustrato il Regolamento del Verde e Francesco Donini e Massimo Caloi del Servizio Aree Verdi di AMIA che hanno parlato di Forestazione Urbana e manutenzione del verde.

Si è trattato di un incontro molto partecipato da parte della cittadinanza accorsa numerosa e molto interessata. Durante e dopo le presentazioni dei relatori non sono mancate le domande a 360 gradi su un tema, quello del verde pubblico e privato, evidentemente molto sentito da parte dei cittadini.

È emersa chiaramente la necessità, da parte di tutte le parti in causa, di rispondere ai cambiamenti climatici in corso con una sempre più importante presenza del verde dentro e fuori le nostre città.

Allo stesso tempo risulta evidente come tutto questo vada anticipatamente pianifico e regolamentato con una visione a lungo termine, accompagnato da una manutenzione programmata.

Per arrivare a questo obiettivo è imprescindibile un adeguato aumento del numero degli operatori del settore e una sempre maggiore professionalità di chi è delegato a progettare e prendersi cura dell’ambiente. Allo stesso tempo è necessario anche un cambio di mentalità e maggiore senso civico da parte dei cittadini che devono sentire come proprio, e non qualcosa delegato ad altri, la cura e l’amore per il verde.

Dato l’interesse e la sensibilità dimostrata da parte di moltissimi cittadini sull’argomento, la 2^ Circoscrizione intende programmare ulteriori incontri tematici con al centro il verde, sia pubblico che privato.

Recchia: “Nel ringraziare, come 2^ Circoscrizione, i relatori intervenuti e tutte le persone presenti all’incontro, risulta chiaro come ci sia, da parte di tutta la comunità, la necessità di “attorniarsi” sempre di più, a seguito forse anche delle recenti problematiche legate al COVID, di natura e di rendere l’ambiente che ci circonda sempre più verde. Come 3^ commissione Strade, Giardini e Arredo Urbano della 2^ Circoscrizione ci impegneremo sicuramente, compatibilmente alle nostre possibilità, di dare una risposta alle istanze dei nostri concittadini.”

Elisa Dalle Pezze, Presidente Circoscrizione 2^: “Proseguono le assemblee e gli incontri promossi dalla Circoscrizione 2^ sui temi che interessano i quartieri e la loro vivibilità: dopo il Piano della Sosta in Borgo Trento e il Controllo di Vicinato in Valdonega, ieri abbiamo affrontato il tema della progettazione e manutenzione del verde pubblico. Su quest’ultimo argomento abbiamo già in calendario per l’autunno un incontro per poter illustrare alla cittadinanza gli adempimenti e le indicazioni che il Regolamento del Verde prevede per la gestione di spazi verdi e giardini privati”