Verona e Monaco, un legame di 70 anni: storia, migrazioni e memoria condivisa

Una giornata dedicata alla memoria e al dialogo europeo, tra ricerca, testimonianze e nuovi sguardi sul fenomeno migratorio

Verona e Monaco celebrano oggi i 70 anni dagli accordi per l’emigrazione in Germania con un convegno e un docufilm realizzati dal Comune di Verona in collaborazione con Fondazione Mei, Museo nazionale dell’Emigrazione.

“Da lavoratori migranti a cittadini europei: emigrazione italiana in Germania 1955–2025 a settant’anni dall’Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania”, questo il tema affrontato con una carrellata di rappresentanti delle istituzioni, esperti, storici e docenti coordinati dal presidente di Fondazione Mei, Paolo Masini.

“Ricordiamo oggi quanto accadeva settant’anni fa, – ha spiegato il Sindaco, Damiano Tommasi – quando Verona era un punto di riferimento per le tante persone che si spostavano verso il Nord Europa, in particolare verso Monaco. Monaco era l’hub di arrivo dei lavoratori provenienti da tutta Italia, che qui si radunavano prima di iniziare una nuova vita nella città tedesca. Credo che questo sia anche lo specchio dei tempi attuali, in cui lavoratori e lavoratrici si muovono nel mondo e le nostre aziende hanno bisogno di forza lavoro. Gli spostamenti delle persone, tuttavia, vengono spesso strumentalizzati e non si riesce a riconoscerne il valore. Sarebbe importante saper distribuire non solo le risorse economiche, ma anche sapere gestire quelle umane, così da permettere alle persone e alle attività produttive di progredire e prosperare”.

Il convegno odierno raccoglie due anni di studi e attività attività dedicate alla storia delle migrazioni italiane in Germania.

“Una vicenda che ha segnato la storia del nostro Paese, con migliaia di donne e di uomini che sono andati in Germania alla ricerca di un futuro migliore. Ricordarlo oggi con gli studenti cittadini europei ha un grande significato. È questa la mission del Mei, preservare la memoria e raccontare la più grande narrazione popolare e collettiva del nostro paese e renderla sempre attuale” – ha affermato il Presidente della Fondazione Mei Paolo Masini.

In un Paese distrutto, furono tantissimi gli italiani che partirono per la Germania. Molti passarono da Verona, più di trecentomila, passando da quello che oggi è il Liceo Artistico Statale e che all’epoca era invece il Centro per l’emigrazione, dove si svolgevano le visite mediche e si ricevevano le informazioni prima di salire sui treni a Porta Nuova e partire per la Germania.

“Con il convegno di oggi – ha continuato l’assessore alla Memoria storica, Jacopo Buffolo – concludiamo un percorso di due anni che ci ha condotto a celebrare gli accordi bilaterali tra Italia e Germania, un percorso che ha rafforzato le nostre reti di relazione, penso al Comune di Monaco, al Museo per l’Emigrazione Italiana, ai tanti ricercatori e ricercatrici che ci hanno accompagnato. Ma soprattutto al lavoro fatto dagli studenti, a partire dal Liceo Artistico, di riscoperta della nostra storia, per comprendere che le migrazioni sono processi naturali nelle società, processi che arricchiscono e innovano, alla politica sta la responsabilità di governarle, come avviene per altre conflittualità. Siamo contenti di essere riusciti a tracciare una strada che unisce le migrazioni di ieri a quelle di oggi, in particolare alla storia di migliaia i giovani che emigrano dalla nostra regione. È quindi sul presente che riflettiamo anche quando parliamo di storia.”

Con il reclutamento di manodopera organizzato dallo Stato nel 1955, la migrazione dall’Italia alla Germania aumentò. Monaco e Verona sono stati i principali punti di partenza e di arrivo per i laboratori italiani tra il 1955 e il 1973. Entrambe le città sono quindi anche luoghi centrali nella memoria collettiva della storia migratoria italo-tedesca. Inoltre, dal 1960 Monaco e Verona sono collegati da un gemellaggio, un legame duraturo e dinamico attivo in diversi ambiti da molti anni.

Oggi a Monaco vivono più di 30.000 persone con un passaporto italiano. Questi costituiscono il terzo gruppo più numeroso della popolazione non tedesca. Essi sono una parte importante della pluralità demografica che caratterizza la nostra continenza a Monaco e hanno arricchito in innumerevoli modi la cultura e lo stile di vita della nostra città. Lo scopo dell’iniziativa è ricordare la migrazione e anche quello di mostrare come la migrazione arricchisca la società cittadina.

Anche il liceo artistico è stato coinvolto nel processo di studi in particolare gli indirizzi audiovisivo e multimediale, design e arti figurative. “Coinvolgere i ragazzi era fondamentale, – ha dichiarato Nicola Dalla Mura, docente di laboratorio audiovisivo multimediale – perché studiano in un luogo che in origine non era una scuola ma un centro di immigrazione. Era importante far conoscere loro un pezzo di storia che altrimenti rischiavamo di dimenticare, cioè che noi italiani sessant’anni fa emigravamo in cerca di lavoro. Per dare valore a questo progetto, abbiamo scelto di realizzare un documentario con una serie di interviste. Siamo partiti da quella allo storico Morandi. Invece di fare un semplice viaggio, grazie a Daniela Di Benedetto, presidente del Comites, Comitato degli Italiani all’Estero, abbiamo organizzato incontri con i testimoni, sette persone che si trasferirono a Monaco sessant’anni fa e che ancora vi risiedono. Le loro testimonianze rappresentano il cuore del documentario”.

Al convegno ha partecipato anche l’assessora alle Politiche sociali, Luisa Ceni, “la Germania, lo sappiamo, è uno dei paesi con cui abbiamo un rapporto di lunga data. Siamo due nazioni molto vicine e molto legate, e sappiamo quanto le nostre economie siano connesse, più ancora che interscambiabili. Per questo è importante riflettere, ricordare la storia ma anche osservare ciò che sta accadendo oggi. L’emigrazione dal nostro paese verso altri stati, infatti, è la stessa dinamica che poi viviamo anche come immigrazione”.