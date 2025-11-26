Veronafiere. Al via la 34^ edizione di Job&Orienta. Sindaco: “Lavoriamo per una rigenerazione urbana che pone al centro i giovani, per una citta’ a misura di studente”

Da oggi, fino al 29 novembre, a Veronafiere va in scena la 34^edizione del più importante salone italiano dedicato a Orientamento, Scuola, Formazione e Lavoro. Alle presenza delle principali istituzioni civili e militari è stato infatti inaugurato questa mattina Job&Orienta Verona, che anche quest’anno presenta numerose proposte in presenza in Fiera , integrate da un ecosistema digitale e interattivo.

“La finalità di Job&Orienta è quella di esaltare la parte migliore del nostro Paese, che sono i nostri giovani – sottolinea il sindaco Damiano Tommasi –. Si respira una energia speciale in questo luogo, l’energia della voglia di costruire il proprio futuro. Alle istituzioni spetta il compito di dare ai giovani il campo da gioco dove garantire concretezza a obiettivi, desideri e passioni.

Oggi purtroppo non siamo un Paese attrattivo per ragazzi e ragazze. Dobbiamo tutti concentrarci di più nell’offrire i servizi che i giovani cercano. Manca l’ascolto, la volontà di dare loro uno spazio propositivo dove definire le scelte da portare avanti per costruirsi un futuro. A Verona stiamo lavorando per realizzare una città a misura di studenti, con scelte che devono essere comprese e sostenute non solo dalle istituzioni e dalla politica ma da tutta la società civile. Perché attraverso le istituzioni si possono indirizzare decisioni che definiscono il territorio e cambiano l’attrattività e la vivibilità delle nostre città. Un percorso per generare spazzi urbani sempre più a misura di giovani e sempre più vivibili per tutti i cittadini e cittadine.

Continuando su questa strada saremo anche attrattivi per giovani che già vengono a Verona dagli altri Paesi”.