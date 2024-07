X edizione del premio Internazionale Maria Callas

Vincitrice della decima edizione il soprano di fama internazionale Giovanna Casolla. Quest’anno il premio si arricchisce di due riconoscimenti: il “Premio Circolo storico Tullio Serafin” e il “Premio Internazionale Giovanni Zenatello”, grazie alla partnership con la famiglia Zenatello

Venerdì 2 agosto alle ore 17.30 nella sala Casarini del Due Torri Hotel di Verona sarà il celebre soprano Giovanna Casolla a ricevere il Premio Internazionale Maria Callas 2024 – la preziosa scultura bronzea, realizzata in esclusiva per il festival dall’artista Albano Poli, recentemente scomparso, le cui opere sono presenti in tutto mondo.

Il festival, guidato e promosso dal Maestro Nicola Guerini, negli anni ha ospitato artisti e studiosi del panorama internazionale e celebra quest’anno l’edizione numero dieci con l’hashtag #veronacallas100, dedicato alle celebrazioni per il Centenario della nascita della “Divina”, inaugurate lo scorso 2 dicembre.

Novità 2024 è che il festival affianca al premio due nuovi riconoscimenti: il Premio Circolo storico Tullio Serafin, istituito per l’occasione dall’omonimo sodalizio e il Premio Internazionale Giovanni Zenatello, un’opera in ottone realizzata dall’orafo Pino Antoniazzi in partnership con la famiglia Zenatello.

Il pomeriggio – ad ingresso libero fino a esaurimento posti – sarà condotto da Mariangela Bonfanti che guiderà gli interventi delle autorità e degli ospiti, tra cui quello suggestivo dell’attrice Laura Murari. Danilo Boaretto, direttore di OperaClick, e Nicola Guerini tracceranno con Giovanna Casolla un ritratto artistico e le tappe più significative della carriera che l’ha vista presente nei cartelloni dei più importanti teatri d’opera del mondo, tra cui l’Arena di Verona dal 1986 al 2017.

Al termine dell’incontro la tradizionale degustazione di quattro eccellenze del gusto: la Torta “Divina” della pregiata Miozzi Pasticcerie, l’Azienda Agricola Monica Vaccarella Donna EmmeVenetoValpolicella DOP, FontanaBio di Erica Fontana e il vino Tommasi – Family – Estates.

L’evento si svolge in collaborazione con Fondazione Giorgio Zanotto, con il patrocinio di Fondazione Arena di Verona, il patrocinio di Confcommercio e il patrocinio e sostegno del Comune di Verona.

La X edizione del Premio internazionale Maria Callas è stata presentata questa mattina in sala Arazzi dal Presidente della Commissione Cultura Alberto Battaggia insieme al Presidente e direttore artistico del Premio Internazionale Maria Callas Nicola Guerini, al direttore artistico progetto Arte Poli Andrea Mezzetti, al responsabile delle attività espositive e pubbliche relazioni dell’Archivio Tommasoli Filippo Tommasoli, all’imprenditore Giovanni Zenatello, pronipote del tenore che ha fondato il Festival lirico nel 1913, la presidente del Circolo storico Tullio Serafin Nicla Sguotti e la giornalista e presentatrice Mariangela Bonfanti.

“Il Premio Internazionale Maria Callas, legato al debutto in Arena della Divina il 2 agosto 1947 e alla sua nascita il 2 dicembre, è diventato un appuntamento immancabile grazie al lavoro prestigioso ed instancabile del suo Presidente e al sostegno dei numerosi partner. – dichiara il consigliere Alberto Battaggia – Con oltre 100 incontri organizzati negli anni, il festival ha saputo arricchirsi esplorando e riscoprendo l’arte di Maria Callas, il suo legame con Verona, e valorizzando il Festival areniano che ogni anno rende la nostra città il cuore dell’opera e meta internazionale di turisti e melomani“.

“Questa edizione del premio rafforza il rapporto tra la Divina, Giovanni Zenatello e Tullio Serafin, che hanno connesso Verona, l’Arena e l’opera lirica, diffondendo questo sodalizio nel mondo. – aggiunge Nicola Guerini –Giovanni Zenatello fu il primo Radames della stagione areniana del 1913 e lo scopritore del giovane soprano; il Maestro Tullio Serafin diresse la prima rappresentazione di Aida il 10 agosto 1913 e guidò la cantante al debutto areniano divenendone presto mentore. Un sodalizio artistico che vogliamo promuovere e valorizzare”.

“Questo premio significa molto per Verona perché costituisce l’occasione per ricordare la storia straordinaria di Giovanni Zenatello e quanto ha fatto per la sua città – conclude il pronipote Giovanni Zenatello – Questo premio è un’opportunità per Verona di riappropriarsi delle proprie origini e di riscoprire con orgoglio la figura di un veronese che ha reso celebre Verona nel mondo”.

I partner del Festival

Tra le partnership prestigiose si evidenzia quella con Warner Classics, con RETE DUE della Radiotelevisione Svizzera italiana, con OperaClick e con Tommasi – Family Estates per il progetto Callas Wine Collection 2013-2024, che ogni anno dedica al premiato la pregiata bottiglia Magnum di Amarone. Nell’anno del centenario l’Azienda Agricola Monica Vaccarella Donna EmmeVenetoValpolicella DOP e FontanaBio di Erica Fontana hanno voluto dedicare un’etichetta alla ricorrenza callassiana, e tra le novità c’è la nuova collaborazione con The Merchant of Venice, brand italiano di alta profumeria che per i 100 anni dalla nascita del celebre soprano ha creato un profumo esclusivo che sarà consegnato durante la cerimonia del 2 agosto con dedica esclusiva di Marco Vidal.

Si rinnova anche la partnership con l’Archivio Storico Tommasoli per la ristampa Fine Art di pregio, in tiratura limitata in esclusiva per il premio, di uno tra i ritratti della Divina scattati a Verona tra il 1947 e il 1949.

La Storia del Festival Internazionale Maria Callas

Il Festival Internazionale Maria Callas nasce a Verona il 2 dicembre 2013 per il 90° anniversario della nascita del grande soprano. Con il motto che da subito lo caratterizza, Happy Birthday Maria Callas! Nascita di un mito, celebra due date significative: il 2 dicembre, giorno della nascita dell’artista e il 2 agosto, data del suo debutto areniano nel 1947 all’Arena di Verona ne La Gioconda di Amilcare Ponchielli.

I vincitori delle edizioni precedenti:

2014: regista Franco Zeffirelli, insignito del titolo di Presidente Onorario del Festival

2015: soprano Maria Chiara

2016: baritono Rolando Panerai

2017: tenore Gianfranco Cecchele

2018: baritono Renato Bruson

2019: soprano Raina Kabaivanska

2021: basso Michele Pertusi

2022: baritono Leo Nucci

2023: tenore Nicola Martinucci