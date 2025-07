ZTL in zona Stadio durante i grandi eventi, si parte dal 2026

Sono 18 i varchi elettronici che controlleranno gli accessi durante le partite e i concerti ospitati dal Bentegodi. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita del quartiere.

Procede l’azione dell’Amministrazione per la promozione della qualità della vita nei quartieri interessati da grandi eventi. La Giunta Comunale di Verona ha approvato il progetto aggiornato per realizzare il sistema di controllo elettronico degli accessi alla nuova Zona a Traffico Limitato “Stadio” che entrerà in vigore dal 2026 nell’area adiacente il Bentegodi. L’obiettivo è garantire vivibilità, ordine e sicurezza durante le partite ed eventi ospitati dallo Stadio, con una particolare attenzione alla qualità della vita per il quartiere.

Il sistema prevede l’installazione di 18 varchi elettronici, con la possibilità di aggiungerne uno ulteriore in uscita, per monitorare e regolare il flusso dei veicoli nei momenti di maggiore afflusso. Il perimetro della Ztl rimane quello previsto nel precedente progetto: l’area ztl è compresa tra via Camuzzoni, via San Marco, via Sogare, la Bretella T4-T9, via dello Sport e via Albere.

“L’avvio della ZTL “Stadio”, previsto dall’inizio del 2026, – spiega l’assessore alla mobilità, Tommaso Ferrari – fa parte di una serie di provvedimenti volti a favorire una maggiore qualità della vita nei nostri quartieri, interventi già definiti nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums)”.

Il costo dell’intervento è di 400mila euro, già stanziati, e comprende i lavori veri e propri, gli allacciamenti, la segnaletica e all’attuazione dei piani della sicurezza.

Nel corso della progettazione sono stati corretti alcuni dettagli per rendere più efficiente il sistema come il leggero spostamento delle posizioni di quattro varchi, che saranno installati, in ogni caso, sempre nelle vie già individuate nel precedente progetto di fattibilità tecnico economica.