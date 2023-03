Gita scolastica primaverile in stazione con la Polizia nell’ambito del progetto “Train…to be cool”

Oggi è stata una giornata speciale per i bambini della Scuola Primaria “G. Maggi” di Verona: le classi prime hanno viaggiato per la loro prima volta in treno assieme alla Polizia Ferroviaria di Verona.

L’evento s’inquadra nell’ambito del progetto “Train…to be cool”, ideato nel 2014 dal Servizio Polizia Ferroviaria, con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito ed il supporto scientifico della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma, per sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza ferroviaria.

Dal 2018 il progetto è stato esteso agli alunni delle scuole elementari che apprendono i concetti base per la loro sicurezza in stazione e sui treni come, ad esempio, il rispetto della linea gialla.

Questa mattina il Compartimento Polizia Ferroviaria “per Verona ed il Trentino Alto Adige” ha aperto le porte della propria sede in viale Piave ai giovani cittadini i quali, dopo aver visto e provato a salire sulle auto della Polizia di Stato, hanno visitato la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova monitorata con 100 “occhi” dal Centro Operativo Compartimentale per garantire anche la loro sicurezza.

Al termine di questa loro emozionante giornata hanno ripreso il treno per tornare a Porta Vescovo, questa volta in compagnia dei loro amici poliziotti Grazia ed Andrea che li hanno accompagnati in questa loro prima esperienza sui binari.

Partendo dal rispetto della linea gialla sino a comprendere il funzionamento ed il rispetto dei passaggi a livello e dei segnali ferroviari, i piccoli alunni hanno risposto correttamente a tutti i quiz sottoposti dai docenti poliziotti durante la gita in treno meritando il diploma di “esperto in sicurezza ferroviaria”.