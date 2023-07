Polizia di Verona – Beccato a rubare in una roulotte: cittadino marocchino di 25 anni arrestato dalla Polizia. Il ragazzo finito in manette ha subito ammesso di aver commesso il furto ed ha restituito quanto indebitamente sottratto

È finito in manette il venticinquenne originario del Marocco responsabile del tentato furto commesso ieri pomeriggio, intorno alle 13.30, a bordo di un camper parcheggiato in via Lega Veronese.

Gli operatori delle Volanti intervenuti sono stati inviati sul posto dalla Centrale Operativa della Questura a seguito della segnalazione di un uomo che armeggiava in maniera sospetta nei pressi di una roulotte posteggiata lungo la strada, in prossimità di un’area comunale per cani. Quando hanno raggiunto il mezzo indicato, i polizotti hanno immediatamente intercettato il presunto autore del reato, ancora fermo accanto al finestrino danneggiato del camper, con in spalla una borsa poi risultata essere di proprietà della titolare della vettura sulla quale era riuscito ad introdursi.

La parte lesa, che ha raggiunto la sua roulotte quando gli agenti avevano ormai intercettato il ladro, ha trovato l’interno dell’abitacolo completamente rovistato e, oltre a lamentare numerosi danni alla vettura, ha confermato l’ammanco di diversi oggetti che i poliziotti avevano già rinvenuto con la perquisizione del giovane.

Tutto quanto indebitamente sottratto è stato restituito alla legittima proprietaria che si è recata negli Uffici di Lungadige Galtarossa per formalizzare la querela nei confronti dell’autore del tentativo di furto commesso a suo danno.

Quest’ultimo – che ha ammesso le sue responsabilità – dopo aver atteso la celebrazione del rito direttissimo nelle camere di sicurezza della Questura, è comparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e lo ha condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione.