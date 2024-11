Polizia di Verona – Bilancio della Specialità della Polizia di Stato durante il weekend di Halloween: 14 patenti ritirate e un giovane arrestato per spaccio

Lo scorso fine settimana, la Polizia di Stato di Verona ha effettuato controlli straordinari nei giorni interessati dal ponte di Ognissanti, sia per la prevenzione dell’incidentalità stradale – a causa delle condizioni psico-fisiche di guida non idonee per l’assunzione smodata di alcol e uso di droghe – e sia per la repressione dei comportamenti scorretti alla guida in violazione delle norme del Codice della Strada.

Un fine settimana interessato da una forte affluenza di traffico, lungo le arterie autostradali e lungo la viabilità ordinaria della provincia scaligera, complice il bel tempo e le temperature miti: sono, infatti, state prese d’assalto le località turistiche lungo il Lago di Garda, parchi termali e parchi di divertimento tematici, come Gardaland.

Grazie all’attività delle pattuglie della Polizia Stradale, sono state ritirate 9 patenti per guida sotto l’effetto di alcol, sanzionati 7 conducenti per guida con l’uso del telefonino, irrogate 7 sanzioni per mancato uso della cintura di sicurezza, nonché trovati 17 veicoli senza la prescritta revisione e 6 veicoli che viaggiavano senza la copertura assicurativa.

Nel complesso sono state ritirate 14 patenti di guida, 10 carte di circolazione, decurtati 279 punti e 91 violazioni accertate.

La presenza delle pattuglie sul territorio ed i relativi controlli hanno permesso di trarre in arresto un cittadino marocchino di 19 anni per spaccio di sostanza stupefacente, in quanto trovato in possesso di un panetto del peso di 1 kg di cocaina.

Il conducente, controllato lungo l’autostrada A4, all’alt imposto dalla pattuglia, si è dato alla fuga in auto. Dopo un breve inseguimento, il giovane è poi scappato a piedi, raggiunto poco dopo dagli operatori della Polizia di Stato, lungo un’area di cantiere nelle adiacenze dell’autostrada.

Inoltre, durante la notte di Halloween, è stato rilevato dal Distaccamento Polstrada di Legnago un sinistro mortale in cui ha perso la vita un giovane di 20 anni, conducente di uno scooter uscito autonomamente fuori strada, nei pressi di una curva. Nell’incidente è rimasto ferito anche il passeggero, che tuttavia non si troverebbe in gravi condizioni.

Si precisa che la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.