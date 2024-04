Polizia di Verona: Da una settimana agli arresti domiciliari evade: arrestato dalla Polizia di Stato nella stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato ieri mattina, nella stazione di Verona Porta Nuova, un cittadino straniero di 32 anni per essere evaso dagli arresti domiciliari in cui si trovava da circa una settimana.

Il ragazzo, sorpreso dalla presenza degli agenti del Settore Operativo Polizia Ferroviaria di Verona, impegnati nei controlli all’interno della stazione, affiancati dai militari dell’Esercito a loro disposizione impegnati da novembre scorso nel piano “stazioni sicure”, ha cercato invano di cambiare direzione, cercando di mantenere la calma e nascondendo il proprio nervosismo per evitare il controllo, ma il suo anomalo comportamento non è sfuggito a loro venendo fermato ed identificato.

Dagli accertamenti alla banca dati è emerso che la persona, originaria del Marocco, oltre ad essere pregiudicata sotto vari alias, sarebbe dovuta trovarsi presso l’abitazione di un connazionale in un comune della bassa provincia di Rovigo condotto agli arresti domiciliari una settimana prima.

Dopo l’accurata verifica per la conferma della propria identità, lo stesso è stato dichiarato in arresto e condotto, dopo qualche ora, davanti al Giudice del Tribunale di Verona il quale, dopo aver convalidato la misura restrittiva, ha disposto la remissione in libertà con la sua traduzione nuovamente presso il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari da cui era evaso, in attesa del giudizio già fissato.

Si precisa che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.