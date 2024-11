Polizia di Verona – È ritrovo di spacciatori e pregiudicati: la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri appongono i sigilli al “Day Bar” di Bevilacqua per 15 giorni

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato di Verona, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno dato esecuzione al provvedimento di sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione al di alimenti e bevande emesso dal Questore di Verona, su proposta dell’Arma dei Carabinieri. L’esercizio resterà chiuso per 15 giorni, ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S.

La chiusura temporanea del “Day Bar” di Bevilacqua, in provincia di Verona, si è resa necessaria sulla base dell’abituale presenza all’interno del locale di frequentatori gravati da precedenti penali e di polizia, in particolare nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Un contesto ritenuto pericoloso sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, messo in luce dai numerosi interventi dei militari, a partire dallo scorso maggio. Ad agosto, un cittadino straniero è stato trovato in possesso di hashish; ancora, a settembre, a seguito di un controllo dei Carabinieri, è stato rinvenuto all’interno del locale un involucro in cellophane contente cocaina. L’ultimo intervento a ottobre, quando un cittadino straniero è stato trovato in possesso di hashish.

Il provvedimento adottato dal Questore di Verona, a norma dell’art. 100 del T.U.L.P.S., è stato emesso al fine di interrompere il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, con il principale obiettivo di garantire e tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini.