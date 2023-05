Polizia di Verona – Era diventato punto di attrazione per persone dedite allo spaccio e al consumo di droga: chiuso l’esercizio EDO’S di via San Vitale

Rimarrà chiuso per i prossimi 15 giorni il negozio di via San Vitale EDO’S: l’esercizio di commercio di vicinato all’interno del quale, qualche settimana fa, sono state rinvenute diverse confezioni di inflorescenza di marijuana pronte per la vendita.

L’attività di commercio di sostanze illecite scoperta dalla Guardia di Finanza nel mese di aprile, era ormai nota anche tra i più giovani che conoscevano il locale non solo come luogo di vendita di derivati della cannabis sativa L, ma anche come luogo dove acquistare stupefacenti.

A seguito dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, era stato scoperto altresì che il titolare dell’attività deteneva piante di canapa e quasi 2 kg di marijuana con una percentuale di THC superiore alle soglie previste dalla legge. All’uomo – già condannato in passato per violazione della normativa sugli stupefacenti – è stato notificato, ieri, il provvedimento di sospensione della licenza che lo costringerà, per i prossimi 15 giorni, a tenere chiuso.

Il provvedimento adottato dal Questore si giustifica in considerazione dell’esigenza di garantire l’ordine e l’incolumità dei cittadini nella misura in cui, alla luce di quanto emerso, l’attività svolta dall’esercizio favorisce la perpetrazione di condotte illecite e costituisce ricettacolo di persone dedite all’attività di spaccio e di consumo di droga.

La lotta al consumo di stupefacenti, che spesso vede coinvolti giovani in età adolescenziale, passa anche attraverso messaggi di prossimità inequivocabili, nel dire “NO” a consentire alla droga di rubare il futuro alle persone.