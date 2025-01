Polizia di Verona – Era ricercato dalle Forze dell’Ordine: quarantenne arrestato dalla Polizia di Stato

Questa mattina, la Polizia di Stato di Verona ha arrestato un 40enne marocchino pluripregiudicato, nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Mantova.

L’arresto è avvenuto a Verona, nei pressi di Corso Venezia intorno alle ore 02.00, durante un controllo di routine degli agenti delle Volanti.

Dopo aver proceduto al controllo dell’uomo, trovato senza documenti, gli operatori l’hanno accompagnato presso la locale Questura per procedere agli atti di rito.

Dagli accertamenti esperiti, è emerso che il 40enne – già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti giudiziari e di polizia in materia di reati contro il patrimonio, contro la persona, contro la P.A., in materia di immigrazione e stupefacenti – era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. (in carico alla locale Questura).

È, inoltre, emerso che l’uomo aveva già beneficiato di una sospensione dell’ordine di esecuzione della carcerazione, revocata, però, il 14 novembre 2024 dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Mantova e sostituita con il ripristino dell’ordine medesimo.

Terminati gli accertamenti, il 40enne è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Montorio, dove dovrà espiare la pena di 1 anno, 5 mesi e 26 giorni di reclusione.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.