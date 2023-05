Polizia di Verona – Gli alunni dell’Istituto Chiarle in visita alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda per ricordare la Strage di Capaci

Questa mattina, in occasione della ricorrenza dell’Anniversario della Strage di Capaci, due classi delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo “Chiarle” di Peschiera del Garda (VR) hanno visitato il “Luogo della Memoria QS15” nel Largo situato davanti all’ingresso della Scuola di Polizia; con l’occasione hanno potuto ammirare la mostra fotografica “Al servizio del Paese. Frammenti di storia italiana attraverso le immagini della Polizia” allestita all’interno della Scuola Allievi Agenti.

I ragazzi hanno cantato, ballato e suonato, dopo aver letto toccanti riflessioni sulla strage di Capaci e di via D’Amelio. Sulle note del silenzio suonato alla tromba da uno di loro è stato anche deposto un mazzo di fiori davanti al monumento alla “Quarto Savona 15”.

“Il Vostro dirigente, i vostri insegnanti e anche voi ci avete detto grazie per oggi, ma in realtà siamo noi poliziotti a ringraziare voi per aver celebrato in un modo così bello e significativo il 23 maggio. Le vostre magliette bianche, con sopra il tricolore, le vostre voci, i vostri suoni e i vostri sorrisi ci ripagano della profonda tristezza scoppiata 31 anni fa e ancora presente nei nostri cuori blu!” Così li ha salutati il direttore Gianpaolo Trevisi.