Polizia di Verona – La Polizia di Stato arresta un cittadino svizzero su ordine di esecuzione della pena

Nella mattinata del 12 novembre la Polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino di origine tunisina, di 41 anni, naturalizzato svizzero, colpito da un’ordine restrittivo della libertà personale emesso dalla Procura della Repubblica di Verona.

Il 41enne – già condannato alla pena detentiva di 7 anni e 4 mesi di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti – nel 2023 era stato destinatario della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Verona, al fine di favorire il suo reinserimento sociale. Nel mese di ottobre 2024, però, la mancanza dei presupposti minimi per l’attuazione di tale reinserimento ha portato il predetto Tribunale a far cessare la misura alternativa e ad emettere la nuova ordinanza restrittiva in carcere.

Nonostante le attività finalizzate al rintraccio del malvivente all’inizio avessero dato esito negativo, l’incessante attività investigativa posta in essere dal personale della Sezione Catturandi della Squadra Mobile di Verona ha permesso di individuare il cittadino svizzero in un appartamento in ristrutturazione, ubicato a Verona in via Unità d’Italia. In particolare, le ricerche si sono concentrate nel cantiere dell’attiguo appartamento, chiuso da una porta che presentava evidenti segni di manomissione al chiavistello di chiusura. Il ricercato è stato, così, scoperto e catturato mentre si stava nascondendo nel locale caldaia.

Durante le fasi della cattura, il 41enne è stato trovato in possesso di una notevole quantità di materiale.

Una parte di questo risultava essere oggetto di furto e, per tale motivo, è stato anche denunciato per il reato di ricettazione.

Tra il materiale in parte rinvenuto all’interno di un garage del medesimo immobile a lui in uso, i poliziotti hanno rinvenuto due scooter rubati – poi restituiti ai legittimi proprietari – una Mountain Bike di ingente valore, numerosi telefoni cellulari, un notebook, dei monili in oro e argento e diverse stecche di sigarette su cui si stanno svolgendo accertamenti al fine di stabilirne la natura.

Il soggetto svizzero è stato anche trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente. Per questo motivo, gli è stata applicata la sanzione amministrativa ex art. 75 dpr. 309/90 ed è stata eseguita la relativa segnalazione all’autorità competente.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo si trova ora agli arresti domiciliari.

Si precisa che la responsabilità penale degli arrestati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.