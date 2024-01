Polizia di Verona – Occupazione abusiva di edifici: smantellata dalla Polizia di Stato una centrale di spaccio presso l’ex residence “Manager’s” di Via Mercurio

All’alba di giovedi, nel quartiere Sacra Famiglia, gli agenti della Squadra Mobile scaligera hanno tratto in arresto tre cittadini tunisini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso complessivamente di circa mezzo chilo di droga tra eorina, cocaina e hashish.

L’attività, partita nell’ambito di un’indagine incentrata sul reato di invasione di edifici, si è poi sviluppata con l’esecuzione di un decreto di perquisizione locale e sequestro di tre appartamenti nell’ex residence “Manager’s” di Via Mercurio.

Quando i poliziotti hanno fatto irruzione nell’edificio, hanno immediatamente rinvenuto, alla presenza del trentatreenne tunisino che si trovava all’interno del primo locale attenzionato, un quantitativo complessivo di circa 45 grammi di sostanza stupefacente tra hashish, cocaina ed eroina, oltre ad un bilancino di precisione.

L’operazione è nel frattempo proseguita presso l’abitazione sita al piano di sopra dove, solo a seguito di ripetute intimazioni, due uomini – anch’essi di origine tunisina, inoltre pregiudicati per reati specifici ed irregolari sul territorio nazionale – si sono palesati agli agenti intervenuti: proprio in quel momento, questi ultimi venivano raggiunti dai poliziotti che, mentre eseguivano la prima perquisizione, avevano notato una busta caduta sul balcone dell’appartamento di sotto che presumibilmente era stata lanciata proprio da lì.

Al suo interno, gli uomini della Squadra Mobile hanno rinvenuto un quantitativo complessivo di circa 405 grammi di sostanze stupefacenti di tipo hashish, cocaina ed eroina – il tutto suddiviso in vari involucri – ed un rotolo di banconote del valore di mille euro rinchiuse in cellophane trasparente, oltre ad un bilancino di precisione.

I tre soggetti, pertanto, sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si è poi conclusa con la denuncia di due cittadini tunisini, entrambi irregolari sul territorio nazionale, in quanto occupanti abusivamente un altro appartamento all’interno dello stesso stabile.

Si precisa che la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito del

giudizio con sentenza penale irrevocabile.