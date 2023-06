Polizia di Verona – Oltre 5 kg di cocaina rinvenuti in un’auto dagli agenti della Squadra Mobile

In data 22 giugno c.a., in centro cittadino, gli agenti della Squadra Mobile, hanno rinvenuto un’autovettura – VW Golf – segnalata come sospetta in relazione a fatti di trasporto di sostanze stupefacenti su Trento. All’interno del veicolo, il personale operante a seguito di accurata perquisizione ha rinvenuto complessivamente sei involucri termosaldati contenenti della sostanza stupefacente del tipo cocaina avente un peso complessivo lordo di 5,345 Kg.

Mentre gli altri cinque involucri erano riposti all’interno del bagagliaio dell’autovettura contenuti in una borsa termica, il restante, è stato rinvenuto all’interno di un vano nascosto preparato ad hoc per l’occultamento di stupefacenti, unitamente a denaro contante.

In relazione a quanto sopra sono in corso mirate indagini di polizia giudiziaria.