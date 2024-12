Polizia di Verona – Rubano merce del valore di 950 euro da un supermercato: arrestato un ventiduenne dalla Polizia di Stato

Ieri sera, un giovane di 22 anni, cittadino rumeno, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Verona per aver rubato alcuni prodotti del valore di circa 950 euro in un supermercato, insieme al suo complice, e per aver tentato di fuggire senza pagare.

Erano le ore 19, quando alla Centrale Operativa della Questura veniva segnalato un tentativo di furto da parte di due uomini, avvenuto presso il supermercato “Esselunga” di viale Del Lavoro.

Al loro arrivo, i poliziotti hanno appreso che l’addetto alla vigilanza era riuscito a bloccare uno dei ladri mentre si dirigeva verso l’uscita.

I due, aggirandosi tra le corsie del supermercato, hanno occultato alcuni prodotti – di cui alcolici, generi alimentari, giocattoli e cuffie per ascoltare la musica – in delle borse di loro proprietà. Una volta giunti all’area casse, i malviventi hanno pagato una bibita energetica, omettendo di corrispondere il pagamento della restante merce.

A quel punto, uno dei ladri si è diretto nella corsia “senza acquisti” e l’altro è riuscito a superare il tornello. L’addetto alla vigilanza – non avendo mai perso di vista i due uomini – ha intercettato il 22enne e ha immediatamente chiamato la Centrale Operativa.

Quando i poliziotti si sono recati sul posto, nella borsa del ragazzo sono stati ritrovati gli oggetti rubati poco prima – ad eccezione delle cuffie per ascoltare la musica, sottratte dal suo complice.

Tradotto quindi in Questura per i necessari accertamenti, il 22enne è stato arrestato furto aggravato in concorso. Oggi, il giudice ha convalidato l’arresto.

Si precisa che la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.