Polizia di Verona – Sequestrato in un garage, rapinato e derubato nel suo appartamento: la Polizia di Stato arresta i presunti autori

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di due fratelli tunisini, di 35 e 40 anni, e di una donna veronese di 35 anni, ritenuti responsabili di sequestro di persona, lesioni personali aggravate, rapina aggravata e furto in abitazione, tutti reati commessi in concorso tra loro, lo scorso 6 gennaio.

L’attività di indagine è stata avviata a seguito del violento episodio di cui è stato vittima un cittadino tunisino di 39 anni, il 6 gennaio u.s., trovato dal personale delle Volanti – allertato da un condomino – all’interno di un garage di un complesso immobiliare veronese, denudato, con i polsi e le caviglie legate da un nastro e con diverse ferite su tutto il corpo. Trasportato d’urgenza presso l’ospedale Borgo Trento, è stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni a causa di una lesione alla milza e delle numerose ferite riscontrate su tutto il corpo.

Le indagini, condotte dal personale della Sezione Reati contro la Persona della Squadra Mobile di Verona, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno consentito di ricostruire in modo puntuale le fasi salienti della violenta aggressione e di individuarne i presunti responsabili.

Secondo quanto emerso durante l’attività investigativa, il trentanovenne tunisino sarebbe stato attirato da un connazionale e dalla sua compagna all’interno del garage, con la scusa di mostrargli biciclette e monopattini da acquistare. Una volta giunto all’interno dell’autorimessa, il malcapitato si sarebbe trovato davanti ad un altro uomo e sarebbe stato dapprima aggredito con uno spray al peperoncino sul volto e, poi, colpito in testa da una spranga di ferro. A quel punto, finito a terra a seguito del colpo subito, il cittadino tunisino sarebbe stato immobilizzato e picchiato ripetutamente con calci e pugni su tutto il corpo, per poi essere denudato e legato mani e piedi.

Bloccato ed impossibilitato a muoversi, il trentanovenne sarebbe stato, infine, derubato dei 250 euro in contanti che aveva nelle tasche, del suo telefono cellulare e delle sue chiavi di casa, utilizzate nella stessa circostanza dalla donna e da uno dei due complici per introdursi nella sua abitazione, allo scopo di sottrargli altro denaro e capi di abbigliamento.

La vittima è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto, approfittando di un momento di distrazione del secondo tunisino, rimasto sul posto per continuare a tenerlo in sequestro.

Al momento dell’esecuzione della misura cautelare, uno dei due tunisini, già destinatario di “Avviso Orale” del Questore di Verona, è stato trovato altresì in possesso di circa 5gr. di cocaina e 4 gr. di eroine, per cui è stato denunciato anche per detenzione di sostanze stupefacenti. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.