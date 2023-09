Polizia di Verona – Tenta di rubare quattro paia di occhiali da sole e aggredisce la responsabile del negozio: 23enne arrestato dalla Polizia di Stato

È stato arrestato dalla Polizia di Stato il 23enne marocchino che ieri pomeriggio, dopo aver tentato di rubare quattro paia di occhiali Ray-Ban nel punto vendita “GrandVision” di Via Mazzini, ha aggredito la responsabile per cercare di guadagnarsi la fuga.

Il giovane era entrato furtivamente nel negozio intorno alle ore 16.00 ma, quando ha incominciato ad armeggiare intorno agli scaffali, è stato subito avvicinato dalla donna che più volte, invano, gli ha chiesto di restituirle la merce che aveva riposto nelle tasche della felpa. Noncurante di ciò, l’uomo l’ha aggredita prima verbalmente e poi fisicamente spintonandola per guadagnarsi la fuga.

Dopo essersi allontanato per un breve tratto, però, anche grazie all’aiuto dei passanti, è stato immediatamente intercettato dagli agenti delle Volanti che erano stati inviati sul posto dalla Sala Operativa della Questura.

Quando i poliziotti lo hanno fermato, il giovane si era spogliato della felpa che indossava prima e l’aveva riposta in uno zaino: a seguito di perquisizione personale, gli agenti hanno trovato nelle tasche del giovane – esattamente come era stato descritto dalla responsabile del negozio – quattro paia di occhiali.

Tradotto non senza difficoltà in Lungadige Galtarossa per gli accertamenti di rito, il 23enne – già noto alle forze dell’ordine in quanto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio – è stato tratto in arresto per tentata rapina impropria.

La merce sottratta dal negozio – del valore complessivo di oltre 800,00 euro – è stata restituita alla responsabile del punto vendita.

Questa mattina, il giovane è comparso davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora a Verona.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.