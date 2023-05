Polizia di Verona. Tenta di sottrarsi al controllo gettando a terra la droga: gli agenti delle Volanti arrestano un 53enne e sequestrano hashish e 1.200 euro in contanti

Ha insultato gli agenti delle Volanti e poi, fermato per un controllo, ha provato maldestramente a liberarsi dell’hashish e dell’ingente somma che aveva con sé gettandoli a terra. La droga e il denaro sono stati però prontamente recuperati e l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ricettazione e oltraggio a pubblico ufficiale.

È accaduto ieri sera, in via Porto San Michele, quando gli operatori, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, hanno notato un uomo in sella ad una bicicletta che, alla loro vista, li ha insultati per poi proseguire la sua corsa.

Fermato per accertamenti, l’uomo – un 53enne già noto alle forze dell’ordine – ha gettato a terra un rotolo di banconote e un cellulare per poi scappare.

Prima di essere bloccato dai poliziotti, l’uomo ha anche lanciato un panetto di sostanza marrone, che è stata prontamente recuperata dai poliziotti. I successivi esami eseguiti dal locale Gabinetto di Polizia Scientifica hanno confermato la natura stupefacente della sostanza, risultata essere hashish.

Al termine degli accertamenti, il 53enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ricettazione e oltraggio a pubblico ufficiale e la droga rinvenuta – più di 95 grammi di hashish – è stata sequestrata, insieme al cellulare e alla somma di 1.200 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Questa mattina il giudice, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte la settimana.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.