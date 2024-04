Polizia di Verona – Volanti della Polizia di Stato a lavoro nel giorno della Festa della Polizia: 4 arresti

In tre distinti interventi dei poliziotti delle Volanti sono state arrestate 4 persone, tutte di origine straniera, per reati c.d. di prossimità.

Il primo è un cittadino tunisino, finito in manette ieri, intorno alle 10:00. L’uomo di trentadue anni, che si era introdotto nel negozio “Caddy’s” di piazza San Nicolò per poi uscirne con in tasca merce non pagata del valore di circa 100 euro, è stato intercettato dalla polizia subito dopo il furto. Gli agenti lo hanno individuato poco distante, in via Leoni, grazie alle dettagliate informazioni fornite dal responsabile del punto vendita che, fino all’arrivo della Volante, ha seguito, mantenendosi a debita distanza, l’autore del taccheggio. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e già destinatario della misura del divieto di dimora nel Comune di Verona, è comparso questa mattina davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Il secondo ad essere finito in manette ieri è stato un trentottenne moldavo, per un reato analogo al precedente commesso all’interno del negozio “OVS” di via Roma. L’uomo è stato sorpreso, intorno alle 19.00, dal direttore dell’attività e da un addetto all’assistenza clienti mentre stava tentando di uscire dall’esercizio commerciale con indosso uno zaino pieno di abiti rubati. La merce, del valore complessivo di oltre 500 euro, è stata rinvenuta dai poliziotti tutta danneggiata nelle parti in cui il cittadino straniero aveva tolto le placche antitaccheggio, sperando di evitare di essere rilevato dai sensori delle barriere presenti a ridosso delle porte d’uscita. All’uomo è stato contestato il reato di tentato furto aggravato.

Altri due cittadini stranieri sono stati arrestati ieri sera, sorpresi subito dopo aver commesso un furto di carburante presso il distributore “M Fuel” di via Gardesane. A segnalare l’episodio è stato lo stesso titolare della stazione di rifornimento che, intorno alle 21.10, ha assistito ad un continuo alternarsi di persone che, oltre a rifornire i propri mezzi, riempivano, una dietro l’altra, taniche vuote, per ricaricarle in macchina velocemente una volta piene. Uno dei veicoli coinvolti è stato fermato dagli agenti delle Volanti mentre stava lasciando il parcheggio adiacente al distributore; a bordo – oltre ai due cittadini romeni di quarantotto e quarantatré anni poi finiti in manette per il reato di furto aggravato in concorso – i poliziotti hanno rinvenuto tre contenitori di plastica da 25 litri ciascuno, colmi di gasolio asportato grazie all’uso di una carta carburante clonata. Proseguiranno nelle prossime ore gli accertamenti orientati ad individuare ulteriori responsabili del furto che, nel complesso, sono riusciti a rubare 3.717,86 euro di carburante.

Un turno di 24 ore di grande intensità operativa che dimostra quanto la polizia di Stato veronese avverta, con profondo senso del dovere, la propria vicinanza alla comunità, anche e ancor di più nel giorno della festa della polizia.