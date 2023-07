Polizia Locale: grave incidente in tangenziale est

E’ ricoverato in prognosi riservata un 54enne, che oggi poco dopo le 11 ha perso il controllo di un motociclo Honda, in tangenziale est, all’altezza dell’uscita della Mattarana. Alcuni testimoni hanno raccontato della perdita di controllo dovuta all’alta velocità e al tentativo del motociclista di uscire verso la viabilità ordinaria. Sul posto il Reparto Motorizzato per i rilievi e il SUEM 118 per i soccorsi sanitari. Altro incidente a Ca’ di David sempre in mattinata per un tamponamento che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante e tre feriti. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla dinamica.