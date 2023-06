Poliziotti arrestati: Coisp, chi ha sbagliato paghi ma no a processi ‘di piazza’

“L’arresto di alcuni poliziotti a Verona per presunti abusi e violenze è una notizia che ci colpisce profondamente. Come giustamente sottolineato dal Capo della Polizia Vittorio Pisani, saremo in grado di affrontare questo momento nel pieno rispetto della nostra missione, e già lo dimostra l’efficacia con cui è stata condotta l’inchiesta dall’interno. E’ giusto e doveroso accertare l’esistenza di comportamenti illeciti, ma allo stesso tempo è necessario anche il massimo equilibrio da parte di ogni attore pubblico, evitando la triste pratica dei processi di piazza da parte di chi ha il vizio di attaccare le Forze dell’Ordine per partito preso. La Polizia di Stato è un’istituzione autenticamente sana, animata da oltre 98mila donne e uomini che quotidianamente, nello svolgimento del proprio dovere, garantiscono la sicurezza e l’incolumità di tutti i cittadini”.