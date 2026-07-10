Verona – “Southern Gardasee – SO.GA”: il primo bilancio della Questura per i profili di ordine pubblico

Dal 9 all’11 luglio si svolge a Monzambano (MN), presso Villa Conti Cipolla, la manifestazione denominata “Southern Gardasee – SO.GA.”, raduno espositivo di auto customizzate che richiama ogni anno centinaia di partecipanti provenienti, in prevalenza, dall’estero.

Sebbene la manifestazione si tenga nel territorio della provincia di Mantova, il consistente afflusso di partecipanti interessa anche la provincia di Verona e, in particolare, i comuni della sponda veronese del basso Lago di Garda, dove i partecipanti raggiungono il territorio già nei giorni antecedenti l’inizio ufficiale dell’evento.

In considerazione di tali circostanze, la Questura di Verona ha predisposto, a seguito di Tavoli Tecnici e già a partire dal 7 luglio, un articolato dispositivo di ordine e sicurezza pubblica, con servizi coordinati che vedono il concorso della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali dei comuni interessati, al fine di prevenire condotte pericolose.

Fondamentale è stata la collaborazione dei Sindaci dei comuni rivieraschi coinvolti, che hanno adottato specifiche ordinanze relative a provvedimenti in materia di viabilità e circolazione stradale, finalizzate a preservare determinate zone cittadine dalla presenza delle autovetture e ad evitare incidenti alla circolazione veicolare.

Sono stati, inoltre, predisposti specifici servizi da parte di personale della Polizia Stradale di Verona, per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Nei primi due giorni sono state identificate oltre 120 persone e controllati oltre 90 veicoli. In seguito a questi accertamenti, sono state elevate oltre 30 sanzioni per violazioni del Codice della Strada, eseguiti due fermi amministrativi degli autoveicoli e il sequestro di un mezzo.

Nel corso dei controlli, inoltre, gli operatori di polizia hanno proceduto al fermo amministrativo di un’autovettura condotta da un cittadino austriaco, sorpreso in località Bassona (VR), in via della Meccanica, mentre effettuava manovre di drifting, con le targhe rimosse e successivamente rinvenute all’interno del bagagliaio.

Il conducente è stato inoltre sanzionato per non aver mantenuto una velocità commisurata alle condizioni della circolazione e per i rumori molesti provocati dal veicolo.

Nel corso di queste attività, peraltro, ieri sera, gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti in località Bran, a Caprino Veronese, per rilevare un sinistro stradale occorso alle 00.30 circa tra una vettura dei Carabinieri del posto e un’autovettura con targa austriaca. Giunti sul posto, gli operatori hanno denunciato il conducente dell’autovettura, un ragazzo austriaco di 20 anni, per il reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto neopatentato e trovato con un tasso alcolemico superiore al limite previsto dalla normativa per tale categoria di conducenti, pari a zero. Nei suoi confronti si è proceduto al fermo amministrativo del veicolo, al ritiro della patente e all’inibizione della guida sul territorio italiano.

Lo stesso sarà, inoltre, denunciato per lesioni.

In corso ulteriori accertamenti per l’eventuale contestazione di ulteriori reati.

Si precisa che la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.