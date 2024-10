In Gran Guardia tornano ‘I gatti più belli del mondo’

Per la prima volta arriva l’Abissino

Vere e proprie star, capaci di conquistare il pubblico con il loro folto mantello, i lunghi baffi e lo sguardo dolce e fiero. Adulti ma anche tanti cuccioli pronti a strappare sorrisi e a regalare tanta tenerezza. Torna a Verona l’Esposizione Internazionale Felina. Per due giorni, ‘I gatti più belli del mondo’ saranno tra le mura scaligere, centinaia di mici delle più belle razze al mondo. I riflettori autunnali si accendono sul Cat Show ‘targato’ E.N.F.I. Ente Nazionale Felinotecnica Italiana.

Sabato 26 e domenica 27 ottobre, in Gran Guardia, sfileranno vere e proprie star feline, abituate ad essere coccolate e vezzeggiate. Così come ammirate per la loro bellezza e particolarità. Verona celebra una storia d’amore lunga 46 anni, la prima edizione dell’Esposizione, infatti, fu nel lontano 1978. Costanza Daragiati, dopo aver visto una mostra felina a Londra, quando ancora in Italia il gatto era prevalentemente un animale da cortile, decise di organizzarne una tra le mura scaligere. E da allora è stato un successo senza tempo, che testimonia ancora oggi l’amore degli italiani per i felini.

A due passi dall’Arena, si potranno vedere dal vivo dai giganti Maine Coon ai teneri British e Scottish. E ancora Sphynx, Persiani, Esotici, Devon Rex, Higland, Ragdoll e Blu di Russia. Compresi i campioni delle passate edizioni. E, per la prima volta, gli Abissini, una razza originaria dall’Etiopia.

Il pubblico potrà conoscere particolarità e carattere di ogni micio. Scoprire le razze adatte alla pet therapy, così come quelle che non creano allergie. E ancora imparare come comunicare con ogni felino, osservando posizione delle vibrisse, i baffi che si trasformano in veri e propri radar, i movimenti delle orecchie o l’apertura di occhi e pupille. Vedere come gli amici a quattro zampe vengono curati. Tante le curiosità, dal ‘trucco e parrucco’, ai vizi felini. Ma non solo. Saranno presenti anche veterinari ed esperti di alimentazione ai quali chiedere informazioni. Un viaggio a 360 gradi nel mondo felino targato E.N.F.I.

Dopo il successo dello scorso anno, torna l’area protetta dove passare un po’ di tempo a contatto con i mici. Grandi e piccoli potranno entrare in un ‘box’, messo in sicurezza, dove accarezzare i mici e passare alcuni minuti con loro. Gli ingressi saranno controllati e scaglionati, in modo da rendere l’esperienza rilassante in primis per i gatti e poi per tutti gli umani che vorranno lasciarsi travolgere da fusa e giochi.

Grandi e piccini potranno assistere anche al campionato e ai ‘ring’, che vedranno impegnata una giuria internazionale, con i giudici Chiara De Luca, Brigitta Redford (Germania), Gianfranco Mantovani, Martti Peltonen (Svezia). Professionisti che valuteranno bellezza, postura e colori di ogni gatto. Per categoria: cuccioli, adulti, interi o neutri. Per poi decretare il più bello in assoluto. Anche i visitatori saranno chiamati in causa e potranno acclamare il gatto preferito. Nel pomeriggio, infatti, l’auditorium della Gran Guardia ospiterà un vero e proprio show. Mentre, nelle due mattinate, nel corner radiofonico di Radio Bruno verranno intervistati allevatori e veterinari, permettendo ai visitatori di scoprire in diretta tanti aspetti inediti dell’expo.

Ogni sezione dell’Expo sarà contraddistinta dal nome della razza felina in mostra e da un qr-code per conoscerne tutte le particolarità. All’interno della Gran Guardia ci saranno anche alcuni stand di cibo, prodotti e oggettistica ‘felina’. I visitatori potranno parlare con i veterinari, mentre nello spazio Farmina saranno presenti dei professionisti che si occupano di alimentazione.

Un ricco programma sia all’interno dell’Expo, sia per chi partecipa da casa. Su tutte le pagine social è attivo il concorso fotografico dedicato ai gatti domestici. In palio l’ingresso gratuito alla mostra. E per i bambini che porteranno in Gran Guardia un disegno a tema felino sono previsti gadget e premi.

L’Esposizione Internazionale Felina è stata presentata, questa mattina, in sala Arazzi, dal consigliere comunale delegato alla Tutela degli Animali Giuseppe Rea, assieme all’ideatrice e organizzatrice dell’Expo Costanza Daragiati e alla presidente del Club Felino di Verona Maria Sole Farinelli. Oltre ad Ariella Stubely, in rappresentanza dei Rotary Club di Verona e provincia e a Liudmyla Chvalevska con il suo Delver, cucciolo di Abissino.

“Tornare a Verona con i nostri amati gatti, protagonisti indiscussi del Cat Show, è sempre una grande emozione – spiega il presidente del Club Felino di Verona Maria Sole Farinelli -. Questa manifestazione, infatti, si propone non solo di far conoscere al pubblico razze e peculiarità ma anche il lavoro e l’impegno di allevatori professionisti, veterinari ed esperti di alimentazione. L’obiettivo, infatti, è sensibilizzare le persone, soprattutto quelle che stanno pensando di allargare la famiglia con un gatto, sulla cura che deve essere riservata ad ogni animale che entra in casa. A prescindere che sia di razza o sia un trovatello salvato dalla strada o adottato da gattili e colonie. È l’amore per gli animali che dobbiamo trasmettere, soprattutto ai bambini”.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, ma anche per le famiglie. L’ingresso alle due giornate, dalle 9.30 alle 18.30, sarà gratis per tutti i bambini fino agli 8 anni, per le persone con disabilità e per i soci ENFI. Ridotto per ragazzi dai 9 ai 14 anni e per gli over 65. Promozione famiglia per 2 adulti e 2 ragazzi paganti a 50 euro. Aperta la biglietteria online sul sito www.igattipiubellidelmondo.it.

Ulteriori informazioni sulle pagine facebook e instagram ‘I gatti più belli del mondo’.

L’evento è organizzato da Movimento Azzurro – Ecosezione Verona in collaborazione con il Club Felino, sotto l’egida dell’E.N.F.I. – Ente Nazionale Felinotecnica italiana e con il patrocinio del Comune di Verona e dei Rotary Club di Verona e provincia. Sponsor della manifestazione Farmina, media partner Deep Club organization.