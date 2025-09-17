Montorio torna al Medioevo: con Medieval Games, due giornate di giochi, storia e spettacolo tra le mura del Castello

Appuntamento sabato 20 e domenica 21 settembre con tornei, accampamenti storici, laboratori didattici, spettacoli di fuoco, cortei in costume, musiche e racconti medievali.

Sabato 20 e domenica 21 settembre, il Castello di Montorio apre le porte alla seconda edizione dei Medieval Games, un evento che riporta in vita l’atmosfera, le emozioni e la spettacolarità del Medioevo.

Due giornate dense di appuntamenti per tutte le età: tornei, giochi di forza e abilità, accampamenti storici, laboratori didattici, spettacoli di fuoco, cortei in costume, musiche e racconti medievali. I bambini potranno allenarsi come piccoli fanti, mentre gli adulti parteciperanno a vere e proprie sfide tra le fazioni veronesi e veneziane che si contesero Verona tra il 1387 e il 1405.Uno degli episodi più significativi della sua storia, infatti, avvenne nel giugno del 1405, quando all’interno del castello fu firmato l’accordo con cui Verona si sottometteva ufficialmente alla Serenissima Repubblica di Venezia. Il tifo sarà protagonista, insieme alla voglia di stare insieme, divertirsi e riscoprire le radici del territorio.

Sabato 20 settembre si parte alle 16 con la formazione delle squadre, per poi aprire i campi storici alle 16,30. Dalle 17 iniziano le prove dei Medieval Games: duello sulla croce di Sant’Andrea, tiro alla fune, staffetta con i sacchi, tiro con l’arco e con l’ascia. Alle 21 sfida finale tra i campioni armigeri e, alle 21,30, la premiazione della fazione vincitrice. Chiude la giornata alle 22 lo spettacolo infuocato del “Duo Ignis”. Gli stand gastronomici saranno aperti a partire dalle 17.

Domenica 21 settembre, i campi didattici e gli accampamenti aprono dalle 9. Il pubblico sarà accompagnato nella storia attraverso spettacoli, combattimenti, musiche e visite guidate all’interno del castello. In programma: laboratori artigianali, tiro con l’arco e con l’ascia, spettacoli per bambini con le fiabe musicali di Anima Keltia e la Combriccola dei Lillipuziani. Alle 16 il corteo storico, alle 16,30 il torneo finale degli armigeri, e alle 17,30 la cerimonia di rievocazione della Dedizione di Verona alla Serenissima Repubblica di Venezia. Gli stand gastronomici resteranno aperti per l’intera giornata.

Come nel Medioevo, gli orari sono indicativi: si seguono il sole e le campane, non l’orologio. Per partecipare ai giochi o per maggiori informazioni: WhatsApp 349.8150467 o visita www.castellodimontorio.it

Il Castello di Montorio e la storica Dedizione a Venezia

Il Castello di Montorio è molto più di una scenografia medievale: è un testimone diretto della storia di Verona. Sorto tra la Valpantena e la Val Squaranto, nel cuore della zona Preafitta, il castello scaligero è stato per oltre cinquecento anni protagonista di battaglie, assedi e trattati. Oggi restano in piedi quattro delle otto torri originarie, dopo la distruzione operata dall’esercito austriaco nel 1859. Uno degli episodi più significativi della sua storia avvenne nel giugno del 1405, quando all’interno del castello fu firmato l’accordo con cui Verona si sottometteva ufficialmente alla Serenissima Repubblica di Venezia. Proprio al Castello di Montorio si fissarono i termini della dedizione, che consentivano a Verona di mantenere ampie libertà politiche e amministrative, pur passando sotto la protezione veneziana.