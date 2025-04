Panettone World Championship 2025

Al via il 13 ottobre a Verona con la Cerimonia Ufficiale di apertura.

Dal 13 al 17 ottobre 12 nazionali in gara per il titolo PWC: Argentina, Australia, Brasile, Cina, Cuba, Francia, Germania, Giappone, Perù, Spagna, Taiwan e Venezuela.

E il 18 ottobre a HOST Fiera Milano la finalissima con la proclamazione dei vincitori

Dopo il successo della prima edizione, torna la sfida più dolce del mondo! Dal 13 al 18 ottobre 2025 è in programma il Campionato Mondiale del Panettone a squadre organizzato dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano in collaborazione con HostMilano:l’unica competizione con grandi lievitati realizzati completamente “dal vivo”, sotto gli occhi vigili degli ispettori e con il supporto delle telecamere a filmare le attività nei laboratori in diretta h 24.

Panettone World Championship, al suo quarto anno – con le competizioni individuali nel 2019 e nel 2021, e per la prima volta a squadre nel 2023 con il team italiano sul gradino più alto del podio – nasce con l’obiettivo di far conoscere l’eccellenza a livello internazionale del Panettone artigianale mettendo a confronto le diverse culture di chi lo produce partendo esclusivamente dal lievito madre, vero fattore identitario e caratteristico di ogni territorio, in un entusiasmante match.

Ad inaugurare l’edizione 2025, lunedì 13 ottobre a Verona, la cerimonia di apertura conla presentazione delle squadre e la consegna delle giacche ufficiali alle Nazionali in gara: 12 saranno i team a contendersi il titolo, provenienti da altrettanti Paesi: Argentina, Australia, Brasile, Cina, Cuba, Francia, Germania, Giappone, Perù, Spagna, Taiwan e Venezuela.

Ogni formazione sarà composta da 3 concorrenti con nazionalità corrispondente alla Nazione partecipante, di cui uno sarà nominato Capitano portavoce, e 1 Team Manager.

Quindi si entrerà subito nel vivo della gara presso i laboratori del Gruppo Polin – main sponsor della competizione –dove fino al 17 ottobre, tutte le squadre dovranno realizzare le tre tipologie di lievitato in concorso: Panettone Classico Italiano, “Panettone al cioccolato” e “Panettone Innovativo al Gelato”. E inoltre: una Monoporzione “Circolare”, a base di impasto panettone tradizionale realizzato secondo i principi dell’“economia circolare” con l’obiettivo di ridurre al minimo lo spreco alimentare, un “Fiore di lievito madre”, utilizzando il proprio lievito madre da rinfresco, e un Panettone a decorazione libera, le cui valutazioni incideranno sul punteggio finale.

La finalissima con le degustazioni che porteranno alla proclamazione dei vincitori e l’assegnazione dei Premi Speciali che peseranno sul ranking si terrà sabato 18 ottobre 2025, presso Host Milano Fiera a Milano.

Sei le giurie chiamate a votare la miglior squadra e assegnare gli altri riconoscimenti: una Giuria tecnica composta da 12 giudici votanti, corrispondenti ai Team Manager delle Nazionali, 2 Presidenti di Giuria votanti, e 12 Commissari di gara non votanti, che si esprimeranno sui singoli prodotti generando, con la somma di punti, anche la classifica assoluta; una Giuria dei commissari di gara che assegnerà i premi speciali per la Miglior organizzazione di laboratorio, la Miglior pulizia in fase di lavorazione, il Miglior rapporto componenti del team “Gioco di Squadra” e il Premio Sostenibilità, misurata come minor produzione di rifiuti; la Giuria Italia composta da membri dell’Organizzazione del PWC selezionati da Accademia MLM e dai Commissari presenti a Verona che assegnerà tre premi speciali per la Monoporzione circolare, il Fiore di lievito madre e per il Miglior panettone decorato; la Giuria delle Stelle composta da 10 rinomati chef e pastry chef internazionali e la Giuria dei Giornalisti formata da 10 prestigiose firme del food e non solo, assegneranno premi speciali per il Miglior tavolo di presentazione-vetrina e la Miglior brochure di presentazione, e la Giuria dei Campioni del mondo del Gelato cheassegnerà un premio speciale al miglior gelato prodotto dalle squadre per il Panettone al Gelato.

Il regolamento completo è consultabile al link:

https://www.panettoneworldchampionship.com/_files/ugd/35734c_1233b40654a84efc8c8e28f04d9322ea.pdf; per maggiori informazioni: info@panettoneworldchampionship.com

Panettone World Championship 2025 è sostenuto e realizzato grazie al contributo di: AFA Arredamenti, Agugiaro & Figna Molini e Le Sinfonie, ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Brazzale, Carpigiani, Cesarin, Eurovo, Fabbri 1905, Mielizia, Pavoni, Gruppo Polin, Ambrogio Sanelli, Selmi, Uvella, Valrhona.

Cook, il mensile di cucina del Corriere della Sera, è media partner ufficiale del Panettone World Championship 2025.