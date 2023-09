Aspettando il Forettefestival alla Fiera della Polenta

Con l’apertura delle iscrizioni alle selezioni, si rimette in movimento, dopo tre anni di stop, la macchina organizzativa del Forettefestival. Tutto si prepara, dunque, per l’agone canoro che sarà ospitato, in anteprima rispetto alla data canonica di ferragosto 2024, il 1° novembre alle 21, nella sala spettacoli della 25esima Fiera della polenta di Vigasio, in programma dal 12 ottobre al 5 novembre.

Aspettando il Forettefestival vuole mantenere inalterate le sue caratteristiche di rassegna amatoriale aperta ad interpreti, cantautori e gruppi musicali, riuscendo però ad aprirsi un varco a livello provinciale e regionale. Basti pensare che nel corso degli anni sono giunte richieste di partecipazione da parte di interpreti lombardi, emiliani e trentini, oltreché ovviamente veneti. “La motivazione principale della rassegna amatoriale – spiega il direttore artistico Alberto Perbellini, coadiuvato da Manuele Cipriani – è quella di offrire l’opportunità a giovani e non di salire su un palcoscenico per dare prova delle proprie capacità artistiche, davanti ad una platea di persone sempre pronta ad acclamare gli interpreti originali e le voci più promettenti”.

“Siamo grati al Comitato Per Forette San Martino – spiega Umberto Panarotto, presidente di Vigasio Eventi, l’associazione che organizza la Fiera della Polenta – per avere accettato il nostro invito di ospitare la rassegna canora che nel corso delle sue 32 edizioni è diventata ormai un appuntamento tradizionale per gli amanti della musica. La nota kermesse, nel corso degli anni, è stata anche un trampolino di lancio per numerosi talenti in erba e passerella di tutto rispetto per chi, nello spettacolo, i primi passi li sta già muovendo”.

Presentato da Valerio Locatelli, Aspettando il Forettefestival, concorso canoro per cantanti non professionisti, non mancherà di stupire ed affascinare grazie ad un’arte che rimane sempre tra le più piacevoli e suggestive: il canto, anima ed essenza della musica. Per informazioni ed iscrizioni si può chiamare o inviare un messaggio whatsapp al numero 340.1294208.