24-25 settembre, tornano le giornate europee del patrimonio con una speciale visita guidata all’Ossario di Custoza

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio di sabato 24 e domenica 25 settembre, il Comune di Sommacampagna, in collaborazione con la cooperativa i Piosi, propone una visita guidata all’Ossario di Custoza per riflettere sulle conseguenze generate sull’ambiente dalle guerre.

Il tema di questa edizione delle GEP, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, è infatti la gestione sostenibile – da un punto di vista ambientale, sociale ed economico – del patrimonio culturale e del paesaggio. L’Ossario, monumento edificato per raccogliere i resti dei soldati delle due battaglie risorgimentali tenutesi nel territorio di Custoza nel 1848 e 1866, in tal senso è sia memoria dei tragici accadimenti del passato che monito contro nuovi conflitti. La visita guidata “Guerra e ambiente: quale futuro?” organizzata per sabato 24 e domenica 25 settembre è un invito a prendere consapevolezza degli effetti che le guerre hanno sulle persone e sul territorio, evidenziando l’indissolubile rapporto che esiste fra scelte umane e ambiente, come sottolinea Eleonora Principe, Assessora alla Cultura del Comune di Sommacampagna che per il settimo anno consecutivo partecipa all’iniziativa europea «Parlando di guerra il primo pensiero va alla sofferenza delle persone ma l’impatto ambientale è un ulteriore grave costo da sostenere, con effetti a breve e lungo termine che influenzano e amplificano pesantemente le problematiche sociali e ambientali. Il coinvolgimento emotivo provocato dalla visita all’Ossario ci faciliterà in queste riflessioni».

Due gli orari previsti per partecipare a questa speciale visita all’Ossario di Custoza nei giorni di sabato e domenica alle ore 10:30 e alle ore 16:30.

Il costo dell’ingresso, comprensivo di visita guidata, è pari a 5 euro, che diventano 4,50 euro per gli over 65 e i giovani nella fascia d’età 11-18 anni e 3,50 euro per i bambini dai 6 ai 10 anni.

È suggerita la prenotazione al numero +39 346 965 2147 o alla mail info@ossariocustoza.it