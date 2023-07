Agosto museale ricco di iniziative per chi resta in città

Estate al Museo! Anche ad agosto visite guidate gratuite, Minilab per bambini e discese sull’Adige

Non c’è tempo per poltrire. Chi resta ad agosto in città avrà un’agenda fitta di attività: tra visite guidate, laboratori e rafting sull’Adige con approdo in museo, ogni giorno è un’avventura.

Si parte in grande con “Estate al Museo”, che snocciola proposte ogni sabato e ogni domenica per scoprire, uno a uno, tutti i Musei Civici di Verona.

Primo appuntamento sabato 5 luglio alle 10.30 all’Anfiteatro Arena, senza musica e senza pubblico, in tutta la sua monumentale bellezza, “Alla scoperta del simbolo di Verona, passeggiando nella fresca ombra dei suoi antichi arcovoli”, per poi proseguire domenica 6 agosto alla stessa ora alla Casa di Giulietta per interrogarsi su “Storia o mito? Entrambe! La famosa Casa Museo racconta i suoi segreti”.

L’elenco completo delle visite guidate (gratuite e comprese nel biglietto d’ingresso, prenotazioni contattando la Segreteria Didattica dei Musei Civici) sul sito dei Musei Civici alla pagina https://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=87280

Proseguono fino al 9 settembre i “Minilab del sabato” gratuiti e rivolti ai bambini: ogni sabato mattina attività in programma, a rotazione, in tutti i Musei Civici di Verona. “I ciliegi innamorati” è il titolo del primo laboratorio, da mettere in agenda sabato 5 agosto alle 10.30 al Museo Archeologico al Teatro Romano, mentre il sabato successivo, 12 agosto alle 10.30, l’appuntamento tra mini cultori della storia della città è al Museo di Castelvecchio, con “Lo stemma del Principe”, volto a conoscere da vicino la famiglia degli Scaligeri per poi inventare il proprio stemma.

Minilab 6 – 11 anni (gratuiti, si paga solo l’ingresso al museo, prenotazioni contattando la Segreteria Didattica dei Musei Civici): https://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=87311

Perché non unire l’utile al dilettevole, impugnando la pagaia e solcando la città tra i flutti dell’Adige? L’iniziativa “Discesa del fiume Adige” leva gli ormeggi in zona Chievo per percorrere 8,5 km sul fiume e approdare in alcuni dei Musei Civici. L’iniziativa fluviale, nata in collaborazione tra i Musei Civici di Verona e Adige Rafting, nel mese di agosto è fissata, solo su prenotazione, nelle giornate di sabato 5 agosto alle ore 9.30, venerdì 11 agosto alle ore 14.00, lunedì 21 agosto alle 14 e domenica 27 agosto alle 9.30.

Tutti i dettagli alla pagina https://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=87061 sul sito del Comune. Info e prenotazioni Adige Rafting, via Perloso, 14/A, cellulare / Whatsapp +39 3478892498 o email info@adigerafting.it

Per informazioni e/o prenotazioni di tutte le iniziative è possibile contattare la Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, sabato dalle 9 alle 13, chiamare i numeri 045 8036353 – 045 597140 o scrivere una email a segreteriadidattica@comune.verona.it