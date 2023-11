Bollito con la pearà alla Fiera della Polenta

Proseguono gli spettacoli fino a domenica 5 novembre

Non poteva mancare alla “Fiera della Polenta”, in programma a Vigasio fino a domenica 5 novembre, uno dei piatti tipici della tradizione culinaria veronese, il bollito con la pearà. A prepararlo, nella cucina numero 4, la ditta “Colombini prodotti genuini dal 1978” di Bionde di Salizzole. “ E’ la nostra pietanza che sta riscontrando la preferenza da parte del pubblico ma era prevedibile fosse così, considerato anche il periodo autunnale”, spiega Marta, uno dei quattro soci dell’azienda. “ Gettonatissimo, è il classico piatto delle festività che in occasione di questa Fiera è possibile degustare non solo tutte le sere ma anche a pranzo sabato e domenica”. Per quanto riguarda la sua composizione , Marta Colombini spiega che “ inseriamo la Copertina, detta “capel del prete”, taglio di manzo prediletto per il bollito; poi la lingua fresca di manzo e infine il re del piatto, ovvero il cotechino di nostra produzione fatto con la ricetta di mio padre tramandata da mio nonno”. Per quanto riguarda la pearà, “è una salsa composta da pane tostato e grattugiato, midollo, un buon brodo di carne e, immancabile nella giusta quantità, il pepe. La pearà viene quindi adagiata nel piatto che a questo punto, con l’aggiunta di carne, lingua e cotechino, è pronto per essere servito. Il nostro segreto? L’amore che mettiamo ogni giorno nella preparazione delle pietanze utilizzando materie di prima scelta”.

Per quanto riguarda gli spettacoli, martedì 31 ottobre notte di Halloween alle ore 22 con le Drag Queen Gigliola Sfrantelli, Dolores Famale e Virginia Zip. Mercoledi 1 novembre, alle 21, è in programma il “Forette Festival” 2023, concorso canoro ad ingresso libero per cantanti non professionisti presentato da Valerio Locatelli e Ilaria Caiazzo.

Giovedì 2 novembre la Compagnia teatrale Castelrotto mette in scena la commedia “ Sior Tita paron”, di Gino Rocca, regia di Matteo Spiazzi. Venerdì 3 novembre serata di ballo liscio con l’orchestra “ Roberta Band”, dalle ore 21 nella sala 4, per festeggiare i 40 anni di musica percorsa assieme. Ospiti per l’occasione Patty al sax, Rita Gessi alla voce e Fabio Cozzani al sax.

Domenica 5 novembre la Fiera della Polenta chiude col November Beer Fest. Dalle ore 19 si potrà acquistare direttamente in cassa un biglietto speciale al prezzo di 10 euro che permetterà di gustare un piatto a scelta della tradizione tirolese (composto da costine allo spiedo, o stinco di maiale al forno o mezzo galletto o gulash ) + birra. Dalle 21.45 in sala 4 serata anni 70/80/90 assieme al leggendario DJ Daniele Baldelli. Ricordiamo che a metà degli anni settanta divenne disc jockey alla Baia Imperiale (allora chiamata Baia degli Angeli) di Gabicce Mare , prima di passare al Cosmic fino al 1984.