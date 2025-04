Manca poco all’apertura: Vinitaly and the City, l’evento fuori salone attende gli amanti del vino per le strade di Verona. Occupazione si conferma in crescita e nelle date centrali si raggiunge il tutto esaurito

Il fuori salone di Vinitaly and the City dedicato al pubblico e ai wine lover animerà le vie della città scaligera da domani, venerdì 4 fino a domenica, 6 aprile 2025, in concomitanza con l’apertura dei cancelli di Veronafiere. Si prospettano tre giorni all’insegna del buon vino nel suggestivo triangolo che comprende Piazza dei Signori (con la Loggia di Fra Giocondo e la Loggia Antica), Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale, luoghi simbolo della città patrimonio Unesco. Un itinerario di 70 appuntamenti per promuovere la cultura del vino e scoprire luoghi esclusivi attraverso degustazioni, masterclass, conferenze, incontri e visite guidate.

Una vera e propria Italia in miniatura concentrata nella capitale del vino veronese: Piazza dei Signori vedrà il Consorzio Tutela Doc delle Venezie presidiare la Loggia di Fra’ Giocondo, mentre l’Area Mixology nella Loggia Antica ospiterà brand come Bartenders, Molinari, Marcati, Nespresso, Italian Wine Brands, San Pellegrino, 9 di Dante, Fiol, Martini e Campari per presentare le nuove tendenze della miscelazione. Al centro della piazza, punto focale per un’esperienza di degustazione immersa nell’arte e nella storia sarà la Lounge Banca Passadore. Il Cortile di Mercato Vecchio sarà teatro delle proposte della Regione Calabria e della Regione Sardegna, mentre il Cortile del Tribunale attenderà i visitatori per assaporare una selezione di etichette dalla Guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso (di cui molte premiate con i Tre Bicchieri), insieme ai vini della Regione Campania e dell’Enoteca Esselunga. Qui sarà possibile trovare piatti della tradizione come Riso all’isolana e all’Amarone della Valpolicella, Arancini, fino ai risotti alle Mele della Val di Non e Prosecco Doc. Non solo enogastronomia, ma anche la cultura sarà protagonista, ospitando l’Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliane per la promozione di Agrigento Capitale della Cultura 2025 e dei parchi archeologici siciliani. Dall’alto della Torre dei Lamberti, svetta infine il Consorzio Tutela Lugana Doc.

Nella prima giornata, a tagliare il nastro inaugurale venerdì 4 aprile 2025, presso la Loggia di Fra Giocondo alle ore 18.00, è stato scelto il Teàtrico Castello di Meleto 1256 – Metodo classico toscano, per un primo brindisi che sfida le convenzioni, ottenuto esclusivamente da uve Sangiovese coltivate oltre 400 m s.l.m. nel cuore di Gaiole in Chianti. Numerose le iniziative pensate per un’apertura in grande stile a cui partecipare con token esperienza come la salita sulla terrazza panoramica di Torre dei Lamberti, la visita guidata alla scoperta del Salone delle Feste di Palazzo Balladoro e il tour all’area archeologica di Corte Sgarzerie, anche serale. Non mancano gli incontri per approfondire il mondo del vino a tutto tondo, da wine talk sui vitigni autoctoni della Calabria, i marchi veneti e i vini DOC di produzione del Lago di Garda.

Come da dati HBenchmark, a due giorni dall’inizio di Vinitaly, a Verona, l’occupazione si dimostra in aumento di circa 2 punti percentuale rispetto a inizio di questa settimana e nelle date centrali dell’evento si sfiora il tutto esaurito; i prezzi medi sono rimasti pressoché invariati rispetto all’ultima lettura del 31 marzo 2025. Il centro storico e la città raggiungono entrambe una media del 73% di occupazione nei giorni complessivi della manifestazione.