Inaugurata la Fiera della Polenta, un nome per la mascotte

Taglio del nastro giovedi sera a Vigasio per la 26ma edizione della Fiera della Polenta, accompagnato dal Complesso bandistico scaligero “ Vincenzo Mela” di Isola della Scala e dalle Majorettes di Povegliano. Presenti per l’occasione il presidente della Provincia Flavio Pasini, i parlamentari Ciro Maschio e Flavio Tosi, i consiglieri regionali Marco Andreoli, Alberto Bozza, Filippo Rigo e Stefano Valdegamberi, oltre a numerosi sindaci ed amministratori. La kermesse proseguirà fino al 10 novembre, sabato, domenica e festivi per l’intera giornata, proponendo spettacoli, teatro, musica, eventi ed intrattenimento tutti i giorni sempre ad ingresso libero. Cinque sono le tensostrutture allestite, in grado di ospitare ogni sera oltre 4.000 persone, con le 12 cucine impegnate a preparare 130 diverse portate ed il coinvolgimento di una decina di associazioni locali. “ Protagonista della manifestazione rimane sempre la polenta, quello che un tempo veniva definito l’oro giallo in quanto piatto povero contadino ma ancor oggi una prelibatezza immancabile sulle tavole dei veronesi”, ha sottolineato il sindaco di Vigasio Eddi Tosi. “L’occasione quindi è davvero unica poter apprezzare la nostra polenta autoctona, riprodotta cioè senza ibridi, un prodotto di altissima qualità da degustare con oltre un centinaio di abbinamenti”. A contraddistinguere la Fiera della Polenta, ha aggiunto Umberto Panarotto, presidente dell’associazione Vigasio Eventi che organizza la manifestazione, “ anche per questa edizione è sicuramente la velocità con cui è possibile degustare una portata, anche grazie all’app grazie alla quale si può effettuare l’ordine. Gli utenti possono consultare l’intero menù e selezionare i loro piatti preferiti direttamente dallo smartphone. Si può scaricare l’applicazione dal sito ufficiale o cercarla negli store digitali App Store e Google Play. Una volta scaricata, gli utenti possono ordinare i loro piatti di polenta preferiti, basta presentarsi alle casse dedicate mostrando il QR code ricevuto oppure utilizzare gli appositi totem per completare il pagamento”. Ricordiamo che per tutta la durata della manifestazione rimane aperto il luna park per i bambini mentre alle 18.30 apre ogni giorno la mostra mercato in via Alzeri. In occasione dell’inaugurazione ha fatto poi il suo esordio la mascotte della Fiera della Polenta.” “Chiediamo ora a tutti i nostri follower di trovarle un nome” spiega la social media manager della manifestazione Ilaria Caiazzo. “Per partecipare basterà interagire sui profili Instagram e Facebook della Fiera della Polenta commentando con la propria idea di nome sotto i post dedicati alla mascotte. Valuteremo poi quello più adatto e simpatico, per ora il più quotato è Polentina!”

Per quanto riguarda infine gli spettacoli, sabato 19 ottobre, alle 21.30, va in scena il musical “Galline in Broadway”, scritto da Francesco Antimiani. Domenica 20 ottobre, alle 18, gli allievi della Scuola di Teatro di Vigasio presentano “ Il matrimonio….era ieri”, commedia di Giuseppe Della Misericordia, adattata e diretta da Giorgia Vecchini.

di Marco Ballini