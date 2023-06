Fiera della Polenta dal 12 ottobre al 5 novembre

Domenica 1 ottobre torna “ Sinfonie di Polenta”

Fervono i preparativi a Vigasio per la 25ma edizione della “ Fiera della Polenta”, manifestazione in programma presso gli impianti sportivi di via Alzeri dal 12 ottobre al 5 novembre. Confermata quindi la durata delle scorse edizioni con le 12 cucine impegnate a servire all’interno delle quattro tensostrutture 150 portate diverse, con una varietà di primi e secondi piatti, contorni, pizze e piadinerie che giustifica ampiamente la definizione di fiera gastronomica più grande d’Italia. Una manifestazione che coinvolge molte associazioni locali per un totale complessivo di 300 persone. Da segnalare a questo riguardo che presso la sede di Vigasio Eventi in Corso Vittorio Emanuele 50 si raccolgono le adesioni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 consegnando la fotocopia della carta di identità.” In questi giorni stiamo predisponendo il programma degli spettacoli che per questa edizione saranno in calendario tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica”, spiega il presidente di Vigasio Eventi Umberto Panarotto, organizzatore della kermesse. “ Confermate anche le cene a tema, una novità della scorsa edizione che hanno riscosso notevole successo, coinvolgendo nuovamente alcuni locali tipici che andranno a valorizzare gli abbinamenti con la polenta. Quest’anno saranno sei, nel ristorante all’interno della fiera, ogni lunedi e martedì”. Per quanto riguarda gli spettacoli confermato il festival nazionale del country, gli appuntamenti musicali con il liscio, concerti, danza, commedie, drag queen, cori, mostra di auto e moto d’epoca, la sesta edizione della Vigasio Drift show con la acrobatica 75, la tradizionale lotteria ogni lunedì e martedì.

Prologo della manifestazione la seconda edizione di “ Sinfonie di Polenta”, in programma domenica 1 ottobre a pranzo in Piazza Papa Luciani, che prevede tre portate con degustazioni, oltre alla classica sbrisolona di polenta e zaletti, con prenotazioni a partire da fine luglio. Rispetto all’edizione inaugurale di due anni fa, che aveva fatto registrare in poco tempo il tutto esaurito, i posti saliranno da 300 a 500 proprio per soddisfare la grande richiesta di partecipazione.