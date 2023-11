Happy si aggiudica il Forettefestival

Il concorso canoro ospitato dalla Fiera della Polenta di Vigasio

Il palaspettacoli della 25esima Fiera della polenta, aperta fino a domenica 5 novembre a Vigasio, ha ospitato, per la prima volta, la finale del concorso canoro Aspettando il Forettefestival, kermesse per non professionisti. A condurre la finale il giornalista Valerio Locatelli e Ilaria Caiazzo, con la direzione artistica affidata ad Alberto Perbellini coadiuvato da Manuele Cipriani che hanno curato la selezione dei concorrenti.

La vittoria è andata ad una 21enne di Cologna Veneta, studentessa di canto jazz al Conservatorio di Castelfranco Veneto, Silvia Laura Fiorin, in arte Happy, che ha cantato e suonato alla tastiera, “Dream”, inedito di sua composizione: una voce ben impostata dotata di una tecnica sapiente. Happy ha saputo bilanciare, con effetto, gli slanci acuti con i registri di centro. A premiarla il sindaco di Vigasio Eddi Tosi.

In seconda posizione si è classificato il 27enne mantovano di Marmirolo, Andrea Grespi. Con una voce dalle notevoli capacità espressive ed una grande padronanza scenica, ha interpretato il brano “Grace Kelly” di Mika. A consegnargli il premio è stato Denis Zorzi, direttore artistico di Vigasio Eventi. Al terzo posto si è quindi classificato Giovanni Signorato di Lugagnano di Sona, che ha magistralmente eseguito il brano “Afterglow” con una voce intrisa di grande pathos. Vista la qualità delle interpretazioni, la giuria (Liviana Loatelli, Jenny Groome, Ilaria Mirandola, Vittoria Gatto, Marco Galifi, Giovanni Dal Molin, Carlo Chiesa, Matteo Piccoli e Gianni Bazzoni) ha voluto assegnare anche alcuni premi speciali. Quelli del Comune di Vigasio sono stati appannaggio di Linda Castellani, di San Pietro In Cariano, che ha presentato “The best” portata al successo da Tina Turner; Nicola De Guidi, di Asparetto di Cerea, “Theme of Mazinkaiser”; per la presenza scenica alla coppia formata da Barbara Gaidella e Paolo Pastore di Mantova che hanno cantato “Un briciolo di allegria”; per l’intensità interpretativa a Umberto Lo Sapio di Dossobuono, che ha canto “Meraviglioso”. Applauditissime anche le esibizioni degli altri concorrenti in gara: Roberta Organo di Villafranca; Fabrizio Marchesini di Verona; la coppia formata da Elisa Pasquetto ed Ezio Centi, rispettivamente di Sommacampagna e Roverbella; Filomena Squillace di Verona; Tiziano Spiazzi di Pescantina; Chiara Ciresola di Valeggio sul Mincio.

Il premio social, per aver ottenuto il maggior numero di like è andato ad Andrea Grespi.