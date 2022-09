Tocatì 2022, doppio appuntamento enogastronomico con la “cucina del festival”

Anche quest’anno la manifestazione propone il corner del risotto. Appuntamento già questo weekend con i maestri risottari di Isola della Scala.

Al Tocatì 2022 non poteva mancare l’appuntamento gastronomico di qualità.

Il festival dei Giochi Antichi rinnova infatti la collaborazione con la ‘cucina del festival’, la parte food della manifestazione curata dalla Fiera del Riso di Isola della Scala.

Novità di quest’anno, è il raddoppio dell’iniziativa.

Le cucine saranno infatti in funzione non solo nel weekend del Tocatì, dal 15 al 18 settembre, ma anche quello precedente, dal 9 all’11, un’anticipazione di ciò che veronesi e turisti troveranno con l’avvio vero e proprio della manifestazione.

Confermata invece la location in lungadige San Giorgio. E’ qui infatti che gli stand enogastronomici proporranno il risotto all’isolana secondo la ricetta della tradizione, oltre ad altri inediti piatti per soddisfare il palato di tutti.

Le cucine apriranno alle 19 il venerdì, il sabato e la domenica alle 12.

Inoltre, sulla terrazza che si affaccia sul fiume Adige sarà possibile degustare l’aperitivo accompagnato dalle musiche dei Suoni lungo l’Adige.

Il programma è stato presentato oggi in municipio. Presenti l’assessora alla Cultura, il sindaco di Isola della Scala, il presidente dell’Associazione Giochi Antichi Paolo Avigo e l’amministratore unico di Ente Fiera di Isola della Scala Roberto Venturi.

“La ‘cucina del festival’ apre le porte al Tocatì valorizzando due primati del nostro territorio – ha detto l’assessora alla Cultura-. Un’iniziativa frutto della sinergia e del saper fare sistema tra le varie istituzioni, mettendo insieme due eccellenze del nostro patrimonio immateriali, la tradizione gastronomica e quella del giochi antichi”.

“Anche per questa edizione, Tocatì propone un viaggio alla scoperta dei sapori tipici del territorio dove il gioco diventa un momento da assaporare e condividere – continua il Presidente del Festival Giorgio Paolo Avigo -. Il pubblico troverà a porta San Giorgio stand gastronomici con i maestri risottari che proporranno il risotto all’isolana secondo la ricetta della tradizione e altri inediti piatti. Inoltre, sulla terrazza che si affaccia sul fiume Adige sarà possibile degustare l’aperitivo accompagnato dalle musiche dei Suoni lungo l’Adige”.

“Essere al fianco di Associazione Giochi Antichi con la ‘cucina del festival’ vuol dire dare continuità ad un progetto molto ambizioso, che punta a promuovere i valori socio-culturali che stanno alla base di entrambe le manifestazioni – ha detto Venturi, amministratore unico di Ente Fiera di Isola della Scala –. Un’occasione per promuovere quel turismo slow di cui il territorio ha bisogno, questa sinergia è il modello da seguire”.

Visto il successo dello scorso anno, all’interno della torre asburgica verrà dato spazio alla conoscenza. Per i più piccoli sarà creato un laboratorio dove potranno vedere tutta la lavorazione del riso e una mostra dedicata alla promozione del territorio isolano.

“La vera promozione del territorio passa attraverso il coinvolgimento delle varie realtà operanti nella nostra Provincia – conclude il sindaco di Isola della Scala Mirandola -. La collaborazione di Ente Fiera di Isola della Scala con l’Associazione Giochi Antichi costituisce sicuramente un passo in avanti significativo in questa direzione in quanto offre la possibilità ai tanti visitatori del Tocatì di approfondire la conoscenza della storia e delle tradizioni che identificano il nostro territorio”.