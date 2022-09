Paluani, pronto il Natale 2022. Previsione di fatturato a +20% rispetto al 2021

Da inizio settembre azienda a pieno regime con previsione di crescita in fatturato e alcune golose novità per gli amanti della tradizione pasticcera

Paluani, storica azienda dolciaria veronese entrata da poco a far parte di Sperlari, ha dato ufficialmente il via alla produzione per il Natale 2022, con stime molto positive in termini di fatturato: +20% rispetto al 2021. Come sempre l’azienda punta sui valori che l’accompagnano da più di 100 anni: l’arte dolciaria dei suoi maestri pasticceri, la trasmissione nel tempo da una generazione all’altra di consuetudini e di valori antichi, con un tocco di modernità per incontrare il gusto delle nuove generazioni.

È il Natale numero 101 per Paluani che ancora una volta porta sulle tavole italiane la sua qualità, frutto di attenzione e fedeltà alle ricette di una volta: elementi che si concretizzano nella linea Gran Velo, caratterizzata da una ricetta esclusiva ed unica, pensata e realizzata dai maestri pasticceri Paluani. La novità del 2022 è il Panettone Gran Velo farcito con gocce di caramello salato e glassato al cacao, leggero e soffice, frutto di una lenta lavorazione e del raffreddamento naturale, senza canditi e senza uvetta, arricchito con pepite di caramello salato con glassa al cacao e granella di zucchero. Un prodotto di altissima qualità costudito in un astuccio prezioso con rilievi oro a caldo, elegante nella sua semplicità.

La novità si aggiunge alle referenze già presenti nella linea: l’inimitabile Pandoro di Verona Gran Velo; un originale Panettone Gran Velo senza canditi e con morbida uvetta, glassato e ricoperto con mandorle tostate; il Pandoro Gran Velo con maxi-pepite di cioccolato fondente extra 70%. Alla base di queste ricette, come per tutti i prodotti Paluani, ci sono ingredienti selezionatissimi quali latte fresco italiano, uova di galline italiane allevate a terra e burro naturale.

Prosegue la collaborazione con straordinari partners. Anche per questo Natale l’azienda dolciaria di Verona si può fregiare della licenza targata Warner Bros “Harry Potter Christmas in the Wizarding World”. La novità 2022 sarà il Pandoro di Harry Potter by Paluani: la soffice pasta del Pandoro ricoperta di squisito cioccolato al latte e granella di zucchero, decorata con un medaglione di cioccolato al latte con il marchio di una delle quattro Casate di Hogwarts.

Inoltre, per il secondo anno consecutivo, ci sarà il Calendario dell’Avvento del maghetto più famoso del mondo con il cioccolato Paluani. 25 giorni di gusto e di dolcezza che porteranno il consumatore in un viaggio nella magia di Harry Potter con un cioccolatino al latte finissimo diverso per ogni giorno, che rappresenta i protagonisti Harry, altri personaggi della Saga e gli oggetti magici più significativi.