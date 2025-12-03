Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    venerdì 5 Dicembre
    Demo

    Festa del Mandorlato: tre giorni con il dolce di Cologna

    Provincia 2 Mins Read

    È stata presentata oggi, mercoledì 3 dicembre nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la 41a Festa del Mandorlato di Cologna Veneta.   

            Sono intervenuti: il Presidente della Provincia, Flavio Pasini; per il Comune di Cologna Veneta, il Sindaco Manuel Scalzotto e, per la Pro Loco, la Presidente Ivana Pozzan, il Vicepresidente Adriano Branco e la Consigliera Pasqua Pravato. Erano, inoltre, presenti alcuni produttori di mandorlato.

            L’edizione 2025 della Festa prenderà ufficialmente il via sabato 6 dicembre e proseguirà domenica 7 e lunedì 8 dicembre.
            Fin dalle 9 del mattino saranno aperti i tradizionali chioschi che proporranno il prodotto tipico colognese nella sua versione classica e in altre versioni moderne elaborate dai maestri mandorlatari locali.

            La manifestazione si svilupperà nel cuore di Cologna Veneta, con oltre 300 espositori impegnati nel mercatino natalizio, nella fiera dei sapori e nel mercato ambulante. In occasione della tre giorni, saranno molti i negozi del centro cittadino che rimarranno aperti per tutta la durata dell’evento.

            Il programma prevede spettacoli per ogni età, giochi antichi, esibizioni di sbandieratori e cortei storici.

            Nuova attrazione di quest’anno sarà la ruota panoramica.
    Inoltre, alle 17.30 di tutti i giorni della Festa, gli ospiti potranno prendere parte alla degustazione gratuita di Mandorlato caldo, offerto dai produttori locali.

            La manifestazione dedicherà diversi momenti anche alla cultura, con visite guidate e mostre tematiche per valorizzare il patrimonio storico-artistico di Cologna Veneta.

            Storia e tradizione che si potranno ritrovare anche nei sapori del territorio, proposti nel menù della sala gastronomica di via Chioggiano, aperta sia a pranzo che a cena, e dove sarà possibile degustare i piatti tipici locali, come il Gran Bollito con la Pearà e i dolci al Mandorlato.

    Ufficio Stampa Provincia di Verona

    Telefono: 045.9288648

    E-mail: ufficiostampa@provincia.vr.it

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy