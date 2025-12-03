Festa del Mandorlato: tre giorni con il dolce di Cologna

È stata presentata oggi, mercoledì 3 dicembre nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la 41a Festa del Mandorlato di Cologna Veneta.

Sono intervenuti: il Presidente della Provincia, Flavio Pasini; per il Comune di Cologna Veneta, il Sindaco Manuel Scalzotto e, per la Pro Loco, la Presidente Ivana Pozzan, il Vicepresidente Adriano Branco e la Consigliera Pasqua Pravato. Erano, inoltre, presenti alcuni produttori di mandorlato.

L’edizione 2025 della Festa prenderà ufficialmente il via sabato 6 dicembre e proseguirà domenica 7 e lunedì 8 dicembre.

Fin dalle 9 del mattino saranno aperti i tradizionali chioschi che proporranno il prodotto tipico colognese nella sua versione classica e in altre versioni moderne elaborate dai maestri mandorlatari locali.

La manifestazione si svilupperà nel cuore di Cologna Veneta, con oltre 300 espositori impegnati nel mercatino natalizio, nella fiera dei sapori e nel mercato ambulante. In occasione della tre giorni, saranno molti i negozi del centro cittadino che rimarranno aperti per tutta la durata dell’evento.

Il programma prevede spettacoli per ogni età, giochi antichi, esibizioni di sbandieratori e cortei storici.

Nuova attrazione di quest’anno sarà la ruota panoramica.

Inoltre, alle 17.30 di tutti i giorni della Festa, gli ospiti potranno prendere parte alla degustazione gratuita di Mandorlato caldo, offerto dai produttori locali.

La manifestazione dedicherà diversi momenti anche alla cultura, con visite guidate e mostre tematiche per valorizzare il patrimonio storico-artistico di Cologna Veneta.

Storia e tradizione che si potranno ritrovare anche nei sapori del territorio, proposti nel menù della sala gastronomica di via Chioggiano, aperta sia a pranzo che a cena, e dove sarà possibile degustare i piatti tipici locali, come il Gran Bollito con la Pearà e i dolci al Mandorlato.

Ufficio Stampa Provincia di Verona

Telefono: 045.9288648

E-mail: ufficiostampa@provincia.vr.it