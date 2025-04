GAL Baldo-Lessinia, finanziati a fondo perduto 19 comuni del Baldo e della Lessinia

Grazie al bando ISL04 sono state concesse risorse fino a 70 mila euro per ogni comune per riqualificare edifici pubblici, attivare nuovi servizi e rafforzare il tessuto sociale nei piccoli Comuni del territorio GAL. Anselmi: «È anche così che si tiene viva la montagna».

Un intervento concreto per contrastare lo spopolamento, valorizzare i servizi di prossimità e sostenere i piccoli Comuni del territorio del GAL Baldo-Lessinia. È questo il risultato del bando pubblico ISL04 “Investimenti non produttivi nelle aree rurali”, che ha permesso di finanziare 19 progetti comunali con un contributo complessivo pari a 1.161.358,96 euro, a fondo perduto.

La notizia è stata ufficializzata venerdì 11 aprile, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto AVEPA n. 768 del 31 marzo 2025, che approva la graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate dagli enti pubblici locali.

I progetti selezionati riceveranno fino a 70.000 euro ciascuno per interventi che spaziano dalla riqualificazione di edifici e spazi pubblici alla creazione di servizi alla persona, passando per l’acquisto di attrezzature, strumenti digitali e, in alcuni casi, il sostegno al personale coinvolto. Tra gli esempi concreti avviati figurano, ad esempio, l’attivazione di un servizio bibliotecario con nuovi spazi destinati ad aula studio e lettura; l’organizzazione di laboratori ricreativi e attività per giovani e famiglie; la creazione di una rassegna teatrale per promuovere la coesione sociale e la sensibilizzazione culturale; l’attivazione di altri servizi in spazi appositamente allestiti. Progetti pensati per contrastare lo spopolamento, promuovere l’inclusione e valorizzare il vivere di comunità.

I Comuni beneficiari sono: Velo Veronese, Fumane, San Giovanni Ilarione, Malcesine, Brenzone sul Garda, San Mauro di Saline, Negrar di Valpolicella, Soave, Cazzano di Tramigna, Brentino Belluno, Montecchia di Crosara, Cerro Veronese, Rivoli Veronese, Mezzane di Sotto, Ferrara di Monte Baldo, Affi, San Zeno di Montagna, Grezzana e Roncà.

«Dietro a ogni progetto c’è una storia di comunità, un’idea di futuro, un impegno concreto – dichiara Ermanno Anselmi, Presidente del GAL Baldo-Lessinia –. In un periodo in cui le risorse pubbliche sono limitate, il nostro GAL si conferma un alleato dei Comuni, capace di dare gambe a progettualità che altrimenti resterebbero solo nei cassetti. È anche così che si tiene viva la montagna e si rende il nostro territorio un luogo dove scegliere di restare e di tornare». Il bando ISL04 è stato attivato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 36 del 20 giugno 2024 e rientra nell’ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piano Strategico Nazionale della PAC, all’interno della strategia LEADER.