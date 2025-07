Stati Generali della Lessinia: il territorio volge lo sguardo al futuro

Si è svolta lo scorso 17 luglio al Teatro Vittoria, la 12^ edizione dell’annuale convegno “Stati Generali della Lessinia”, quest’anno dedicato alla Lessinia del futuro. Diversi i relatori e le istituzioni che si sono alternate sul palco.

Grande partecipazione per il workshop organizzato dall’Associazione Verona Network “Stati Generali della Lessinia”, quest’anno dal titolo “Una nuova Lessinia che guarda al futuro”, tenutosi al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova lo scorso giovedì 17 luglio.

L’evento, sostenuto dalla Cassa Rurale Vallagarina, ha lo scopo di favorire il dialogo, ascoltare le istituzioni e favorire azioni di sintesi e di intervento operativo sul territorio montano, nella convinzione che unirsi, fare rete e creare relazioni è la soluzione per affrontare le sfide del presente e del futuro.

L’annuale convegno giunto alla sua dodicesima edizione, è organizzato dall’Associazione Verona Network, che rappresenta 62 soci istituzionali nel territorio veronese, da sempre attiva con i suoi mezzi per la promozione e lo sviluppo del territorio.

STATI GENERALI DELLA LESSINIA: UNA NUOVA LESSINIA CHE GUARDA AL FUTURO. I lavori degli Stati Generali si sono focalizzati sulla valorizzazione del territorio lessinico e delle sue valli, cercando di condividere le opportunità di crescita e di sviluppo futuro che saranno generate dalle nuove tecnologie e dall’intelligenza artificiale, con particolare attenzione su formazione, AI e welfare per i cittadini, amministrazioni locali e imprese.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali dell’On. Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati, Claudio Melotti, sindaco di Bosco Chiesanuova, Flavio Massimo Pasini, presidente della Provincia di Verona, Elisa De Berti, vicepresidente della Regione del Veneto, e Ciro Maschio, Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

On. Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati: «Occorre migliorare la qualità della vita delle nostre comunità, preservando al tempo stesso le nostre radici identitarie. Per raggiungere questi obiettivi è essenziale il contributo di tutti, imprese, realtà del terzo settore e cittadini. In uno spirito di collaborazione virtuosa possiamo affrontare anche le sfide più complesse. In questo senso eventi come questo rappresentano momenti preziosi di dialogo e di confronto. Sono occasioni per condividere idee, progetti e buone pratiche».

Elisa De Berti, vicepresidente della Regione del Veneto: «Credo che gli argomenti trattati quest’anno, tra cui l’evoluzione digitale che stiamo vivendo, siano fondamentali per cercare di capire quali sono le politiche idonee per incentivare il popolamento delle montagne, ma anche per aumentare la qualità della vita di chi abita in montagna. Gli Stati Generali della Lessinia diventano così luogo di confronto in cui si dà spazio alle idee e ai suggerimenti».

On. Ciro Maschio, Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati: «Gli Stati Generali della Lessinia sono diventati ormai un punto di riferimento annuale per tutti noi, per immaginare il futuro della nostra montagna. Un plauso all’associazione Verona Network che porta avanti questa iniziativa e che ha portato all’attenzione un tema innovativo. Siamo convinti che le nuove tecnologie e l’IA possano dare opportunità in più anche ai territori montani se abbiamo l’intelligenza e la lungimiranza di guidare questi processi».

Sul palco si sono alternati diversi relatori. Massimiliano Turazzini, imprenditore tech, ha parlato dell’intelligenza artificiale come fattore competitivo per la crescita del territorio: «Stiamo assistendo a una crescita esponenziale delle app IA, il che significa che aumentano anche le opportunità. Siamo già entrati nella fase dei cosiddetti “agenti” virtuali, destinati a rivoluzionare i processi lavorativi all’interno delle organizzazioni, dai Comuni alle imprese» ha spiegato.

Stefano Ziroldo, direttore dell’ITS Fondazione Mario Volpato, ha sottolineato l’importanza di formare i giovani per le imprese: «È necessario investire in formazione specializzata sui temi digitali per poter governare al meglio una rivoluzione di portata enorme, destinata ad avere impatti significativi in tutti i settori. Il nostro ITS ha proprio questo obiettivo: formare professionisti con competenze verticali in ambito digitale, capaci in un certo senso di anticipare il futuro».

Maurizio Zordan, sindaco di Valdagno, ha presentato la case history dell’ITS locale: «Una ventina di aziende del territorio si sono autotassate con 7 mila euro ciascuna per avviare un biennio di ITS digitale, sostenuto dal Comune con altri 10mila euro e da Confindustria Vicenza con 25 mila. Ci sono già 25 studenti pronti a partire: saranno al servizio delle imprese del territorio».

Diego Pizzocaro, coordinatore di H-FARM AI, ha parlato dell’evoluzione dell’intelligenza artificiale: «Abbiamo fornito talmente tante informazioni all’IA che ora conosce le regole che governano il nostro mondo – anche quelle della fisica, ad esempio – e le nuove tecnologie sono in grado di predire risultati e, a breve, di elaborare ragionamenti autonomi in diversi campi, compreso quello medico».

Michele Stella, AD di Staff Welfare srl, ha illustrato il welfare del futuro a sostegno di persone e imprese: «I giovani hanno capito che la risorsa più preziosa è il tempo. Le aziende, per essere attrattive e trattenere le nuove leve, devono tener conto di questo aspetto offrendo servizi e soluzioni per soddisfare i bisogni, a partire dal work-life balance».

Hanno poi concluso i lavori, come da tradizione, le testimonianze degli amministratori e della società civile.

Terminata questa edizione è già ora di fissare un nuovo appuntamento per il prossimo anno, con la 13^ edizione degli Stati Generali delle Lessinia che si terranno giovedì 16 luglio 2026 al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova.

Le istituzioni presenti:

Flavio Massimo Pasini, presidente della provincia di Verona

Anna Maria Bigon, consigliera regione Veneto

Alberto Bozza, consigliere regione Veneto

Alessandra Sponda, consigliera regione Veneto

Stefano Valdegamberi, consigliere regione Veneto

Claudio Melotti, sindaco di Bosco Chiesanuova

Raffaello Campostrini, sindaco di Sant’Anna d’Alfaedo

Giuseppe Armani, sindaco di Caprino Veronese

Carlo Alberto Sirto, consigliere di Badia Calavena

Antonio Bertaso, sindaco di Cerro Veronese

Alessio Leso, sindaco di Erbezzo

Zeno Falzi, vicesindaco di Grezzana

Matteo Vanzan, sindaco di Lavagno

Maria Luisa Guadin, sindaco di Cazzano di Tramigna

Federico Pomari, vicesindaco di Velo Veronese

Marco Antonio Cappelletti, sindaco di Selva di Progno

Matteo Pressi, sindaco di Soave

Roberto Dall’Oca, sindaco di Villafranca di Verona

Fabrizio Bertolaso, sindaco di Sommacampagna

Roberto Brizzi, sindaco di Bussolengo

Attilio Gastaldello, sindaco di San Giovanni Lupatoto

Paola Conti, sindaco di Zevio

Giorgia Mettifogo, assessora di Roncà

Maurizio Corso, vicesindaco di Negrar di Valpolicella

Massimo Sauro, presidente del Parco Naturale Regionale della Lessinia