Mostra delle Pesche – sabato 1 agosto

La Mostra delle Pesche – momento clou di promozione del prodotto tipico che identifica l’Ovest veronese – vivrà anche quest’anno un’unica edizione: la 4′ Mostra intercomunale – per Pescantina è l’80° edizione, per Bussolengo la 52° – si svolgerà sabato 1 agosto tra piazza 26 Aprile e via Mazzini a Bussolengo (a partire dalle ore 18).



La pesca, prodotto tipico di un territorio che esprime quasi quattrocento aziende agricole, «rappresenta da sempre l’anima agricola del nostro territorio, un simbolo della nostra identità e della nostra storia – sottolinea il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi -. La Mostra è l’occasione per celebrare questa eccellenza, ma soprattutto per rendere omaggio al lavoro instancabile dei nostri agricoltori, veri custodi del territorio».

«Questa Mostra racconta da sempre l’identità del nostro territorio, la nostra vocazione e i valori rappresentati dall’attività instancabile dei nostri contadini e delle loro famiglie. Grazie al loro impegno, ogni anno portiamo sulle tavole un prodotto che parla di qualità, tradizione e passione. Per tutti i comuni del comprensorio, questo è un autentico patrimonio da custodire e valorizzare», aggiunge il sindaco di Pescantina Aldo Vangi.



«Filiera cortissima, accordi stretti con alcune catene distributive, qualità e salubrità del prodotto: l’impegno profuso in molti anni da tutti gli attori presenti sul territorio sta portando a un rinnovato interesse delle aziende agricole – soprattutto quelle giovani – verso questa coltivazione facendo sì che si stia tornando a impiantare pescheti», sottolinea Gianluca Fugolo, presidente della Fondazione prodotti agricoli di Bussolengo e Pescantina, chiamata a organizzare l’evento.



In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso il Mercato ortofrutticolo di via Molinara.

Al termine della Mostra sarà possibile degustare un risotto a base di pesca e si potranno acquistare le pesche in esposizione.