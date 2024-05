A Povegliano, in pochi giorni pioggia di entrate per il bilancio. Tedeschi “Investimenti per la piastra della tensostruttura e i campi da bocce”

Pioggia di entrate per il bilancio comunale di Povegliano. Nelle ultime settimane l’Amministrazione comunale ha ricevuto buone notizie da situazioni a cui stava lavorando da tempo. Il primo bonifico arriverà dal Conto Termico del GSE – Gestore Servizi Energetici – che ha riconosciuto un contributo straordinario legato alla rinnovata piastra polivalente “Pino Benato” recentemente inaugurata. “In fase di progettazione avevamo tenuto conto di questa grande opportunità legata all’efficientamento energetico – conferma Maurizio Facincani, vicesindaco con delega al bilancio – e non ce la siamo fatta scappare, muovendoci subito per presentare l’istanza”. La somma in arrivo a Povegliano sarà di 115.696,25 euro, composta per la quasi totalità dalla voce legata all’Isolamento termico, con in aggiunta una piccola quota legata alla diagnosi energetica. A conti fatti, grazie anche all’ingente importo già ottenuto dall’assicurazione (circa € 135.000), la rinnovata struttura di via Monte Grappa (che era stata abbattuta nel 2021 da un fortunale) è stata pagata a prezzo di saldo dall’Amministrazione Tedeschi, impegnando poco più di 70.000 euro. Grande soddisfazione anche dalla prima cittadina Tedeschi: “Il GSE ha riconosciuto la grande qualità del progetto che abbiamo portato avanti. Con la rinnovata tensostruttura abbiamo restituito al paese non solo “la casa dello sport”, ma anche un’opera con un impatto straordinario, per la tutela dell’ambiente e il minor consumo energetico”. Ma non finiscono qui tuttavia le buone nuove, in quanto sono in arrivo da Roma i soldi per ristorare i comuni dall’impennata dei costi legata al caro energia. Con riferimento soprattutto al 2022 e a parte del 2023 la tempesta generata dai rincari aveva rappresentato una sfida importante per i conti dei comuni di tutta Italia, non solo per Povegliano Veronese. “Con orgoglio posso dire che abbiamo gestito molto bene l’urto come ente – sottolinea ancora Facincani – nè in quel frangente ci siamo dimenticati delle famiglie, con un contributo straordinario che aveva aiutato molte di loro in difficoltà”. Totalizza 176.538,03 euro il pagamento che arriverà come rimborso al Comune ma c’è una ulteriore ciliegina sulla torta. Come parziale rimborso all’incremento dovuto ai costi delle materie prime, sono confermati altri 32.976,20 euro, a compensazione dei costi della rotonda costruita al ponte quadruplo. Nelle casse comunali quindi c’è un bel tesoretto di quasi 330mila euro, arrivato nel giro di qualche giorno. Ha le idee chiare la sindaca Roberta Tedeschi “Il bilancio di quest’anno era già fortemente caratterizzato dagli investimenti per il paese – spiega – ma con questo extragettito andremo a realizzare 2 opere molto attese. In primis, dopo l’efficientamento energetico delle torri faro e degli edifici di via Monte Grappa, come promesso continueremo a investire negli impianti sportivi. Rifaremo il fondo della piastra polivalente, completando così la tensostruttura che è utilizzata soprattutto dai giovani. Poi riqualificheremo anche i campi da bocce del centro sociale, opera attesa e richiesta da molti anziani: valorizzeremo così una delle attività motorie che sono anche aggreganti per la terza età. Non ci accontentiamo naturalmente, altri progetti per lo sport e la salute sono in cantiere”.