Al via il progetto della struttura in Via Monte Grappa. Tedeschi: una promessa che vogliamo mantenere

Povegliano Veronese riavrà il (nuovo) impianto al coperto per lo sport. La giunta comunale ha infatti approvato a fine Ottobre il progetto definitivo ed esecutivo di riqualificazione e adeguamento funzionale della piastra polivalente coperta di via Monte Grappa, intervento già inserito precedentemente nel piano triennale delle opere. La tensostruttura esistente era stata irrimediabilmente danneggiata dalle eccezionali raffiche di vento, pioggia e grandine verificatesi a fine Luglio 2021. Il forte maltempo aveva causato lo scoperchiamento e lacerazione della precedente copertura, col risultato di lasciare a nudo la struttura portante. “Fin da subito abbiamo considerato la questione come una priorità – spiega la sindaca Tedeschi, che ha tenuto per se la delega all’edilizia pubblica – e abbiamo avviato subito il progetto affidando l’incarico all’arch. Giancarlo Bragantini, uno dei più noti professionisti di Verona, e definito la trattativa con l’assicurazione”. Dopo il sopralluogo e la fase di contrattazione con l’Amministrazione comunale, l’assicurazione ha concordato di bonificare al comune un importo di 135.201 euro. Il progetto e la realizzazione finali avranno un costo di 294.318,40 euro (coperto dal bilancio comunale) e la gara d’appalto – già indetta – si concluderà il giorno 15 di Novembre. Da lì a stretto giro si partirà con i lavori. “Torneremo ad avere un impianto rinnovato ed efficiente sotto il profilo energetico – spiega ancora Tedeschi – con una copertura in lamiera grecata coibentata con notevole risparmio energetico della struttura. Non è stato facile in questi momenti di incontrollati rincari sul mercato riuscire a definire un quadro economico certo e finanziare il progetto ma ce l’abbiamo fatta. Manteniamo una promessa fatta e finalmente restituiremo alla comunità un luogo che oltre a promuovere la pratica sportiva dei giovani del territorio è anche un’area di integrazione e aggregazione”