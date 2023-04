Nuovo automezzo attrezzato per la Polizia Locale di Sommacampagna

In questi giorni è stato consegnato il nuovo automezzo attrezzato per il servizio di polizia stradale della Polizia Locale di Sommacampagna.

Il nuovo mezzo, una Subaru Forester 4×4 con motore ibrido, è stata acquistata con Determinazione n. 688 del 11.10.2022 per sostituire l’ufficio mobile già in dotazione alla Polizia Locale, non più efficiente per un utilizzo intensivo. La nuova Subaru è dotata delle più recenti tecnologie per le segnalazioni di emergenza ed equipaggiata con un impianto elettrico supplementare con inverter da 1000W per il funzionamento di una fotocopiatrice multifunzione laser e con tutta l’attrezzatura necessaria per il rilievo e la gestione degli incidenti stradali.

Un automezzo che si interfaccia con le nuove tecnologie messe a disposizione dall’Amministrazione alla Polizia Locale nei mesi scorsi, come riferisce il Comandante Marco Borrelli: «L’impiantistica presente sul nuovo mezzo è ormai indispensabile. A seguito della completa informatizzazione dei processi di verbalizzazione, siamo attrezzati per emettere verbali e preavvisi in forma digitale che vengono automaticamente registrati nel sistema informatico, senza ulteriori incombenze d’ufficio, accelerando e semplificando il nostro lavoro. Le pattuglie sono inoltre dotate di un nuovissimo sistema di rilevazione degli incidenti stradali che permette di sviluppare le planimetrie in 3D e di effettuare il rilievo in pochi minuti con uno speciale tablet».

L’acquisto della nuova Subaru Forester è stato in parte finanziato dal Ministero dell’Interno a seguito di un progetto sottoscritto dal Sindaco del Comune di Sommacampagna, Fabrizio Bertolaso e dal Prefetto di Verona, Giovanni Donato Cafagna. Il progetto prevede una serie di interventi e di controlli finalizzati ad una maggiore sicurezza dei plessi scolastici ed in particolare alla prevenzione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, come spiega il Consigliere Maurizio Giuseppe Cassano: «L’acquisto della Subaru aiuta la Polizia Locale ad essere più efficace e si aggiunge agli altri interventi attuati da questa Amministrazione per rendere più sicuro il territorio come ad esempio l’installazione di telecamere». Il contributo ministeriale ammonta a circa 13.000 euro a fronte di un costo complessivo del mezzo completo delle dotazioni strumentali sopra descritte pari a 39.500 euro.