Investimento di pedone, è il 3° in due settimane nel territorio di Villafranca

Terzo investimento di pedone su attraversamento pedonale nel giro di pochi giorni a Villafranca di Verona.

L’ultimo avvenuto ieri in zona Ospedale dove una signora di 50 anni residente in paese è stata investita sull’attraversamento pedonale in Via Magalini intersezione via Grifo da una donna di anni 67 residente in zona. E’ stato necessario l’intervento degli operatori sanitari del 118 che hanno condotto il pedone all’ospedale “Magalini” di Villafranca di Verona, dove è tuttora in cura con prognosi non ancora disponibile. Sul posto è in tervenuta la Polizia Locale, al fine di verificare la dinamica del sinistro.

Due settimane fa il primo investimento su via Cavour a Dossobuono, seguito dopo pochi giorni dal secondo, avvenuto in centro nella zona del Polo scolastico di via Prina.

Gli accertamenti fatti in occasione dei sinistri hanno evidenziato come non si sia trattato di utilizzo di telefonino alla guida, ne di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti ma di distrazione, causa quest’ultima di un numero sempre maggiore di incidenti stradali.

Preoccupanti i dati se confrontati con i primi 5 mesi dell’anno precedente, una curva in forte crescita: 6 investimenti di pedone quest’anno contro i 2 del 2022

La polizia locale di Villafranca invita i conducenti di essere attenti durante la guida in quanto distrazioni possono creare gravi danni fisici ai pedoni, utenti deboli della strada.